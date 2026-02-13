Минюст пополнил список иноагентов
Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов трех журналисток. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В обновленный список вошли Мария Лацинская*, Галина Сидорова* и Марина Охримовская*. Помимо них, указанный статус получили проект «Открытое пространство»* и издание Agentura.ru*. Иноагентом также признали активиста Михаила Орешникова*, уехавшего на Украину.
Их всех обвинили в распространении недостоверной информации о решениях российских властей и материалов других иноагентов. Ранее в реестр внесли политика и предпринимателя Евгения Савостьянова*.
