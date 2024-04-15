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Политолог Коньков заявил о нежелании европейцев содержать украинских беженцев

15 апреля 2024, 16:15
Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков заявил о ярко выраженном нежелании европейских граждан содержать украинских беженцев.
«В предыдущие месяцы уже нарастали разного рода сигналы о том, что где-то сокращается поддержка, где-то происходит выравнивание в пользу других категорий населения, где-то откровенным образом демонстрируется нежелание дальше содержать украинских беженцев и под разными предлогами предлагается вернуть их на родину», — пояснил в беседе с «Известиями» Коньков.

До этого сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди предупредила о том, что любы иностранные наёмники на Украине будут уничтожены.



«Каждый, кто поднимает руку на Россию, кто сегодня является врагом России и становится на сторону врагов России, — он так или иначе становится для нас законной целью, поэтому по-другому не будет, и чем раньше они это поймут, тем для них лучше», — приводит RT слова Ковитиди.

Ранее сообщалось, что уровень заболевания туберкулезом в Германии вырос в 2023 году из-за притока беженцев с Украины и из других стран.

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#наемники
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В Озёрах с уходом паводка открыли движение автомобилей по мосту через Оку
15 апреля 2024, 16:54

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В городе Озёры городского округа Коломна возобновили автомобильное движение по наплавному мосту через реку Оку, ранее перекрытое из-за паводка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Движение на мосту в Озерах открыто. Ограничение движения продолжит действовать для автомобилей с низким клиренсом и большегрузных машин с прицепом», – рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе.
Там отметили, что специалисты продолжат наблюдать за наплавными объектами. Также продолжится мониторинг на реках с использованием ультразвуковых датчиков и камер видеонаблюдения «Безопасный регион».

Мост в Озёрах был закрыт 27 марта из-за подъема уровня воды в реке. По той же причины пришлось развести и закрыть Митяевский, Бобреневский, Черкизовский и Голутвинский наплавные мосты.

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#перекрытие
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#озёры
#подмосковье
#московская область
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Во дворах Подмосковья устранили около 6,4 тыс. аварийно-опасных ям
15 апреля 2024, 16:39

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Ямочный ремонт проводится во дворах и на внутриквартальных проездах в Московской области, с начала апреля в рамках этих работ было устранено уже почти 6,4 тыс. аварийно-опасных ям, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.
«В настоящий момент ликвидировано 6 398 аварийных ям, глубина которых превышает пять сантиметров при площади не более пяти квадратных метров. Работы активно проводятся в 29 городских округах», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.
Всего во дворах Московской области было оцифровано около 11 с половиной тысяч аварийно-опасных ям. Все они должны быть убраны к 1 мая. Затем будет проводиться плановый ямочный ремонт.

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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье осмотрят более 10 тысяч участков для выявления борщевика
15 апреля 2024, 16:29

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Свыше 10 тысяч участков осмотрят земельные инспекторы в Московской области для выявления борщевика, проверки начнутся в мае, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«На территории Московской области ведётся комплексная работа по ликвидации борщевика, и наши земельные инспекторы здесь играют важную роль. Они проводят системные обследования земель, выявляют очаги произрастания опасного сорняка и выносят предостережения», — рассказала глава министерства Наталья Адигамова.
Она подчеркнула, что работа, которую проводят земельные инспекторы, позволяет значительно сократить территорию, занятую борщевиком.

В министерстве также сообщили, что осмотры будут проводиться на участках, где риск произрастания борщевика особенно высок, а также там, где в прошлом году уже был замечен этот сорняк.

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#борщевик
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#земля
#земельные участки
#московская область
#подмосковье
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Сбербанк предупредил о новом способе мошенничества через фейковое приложение
Фейковое приложение Сбера от мошенников появилось в App Store
15 апреля 2024, 16:16

Фото: iStock/Pinkypills

Поддельное приложение Сбербанка появилось в App Store, оно называется «Сбер: Онлайн Банк», сообщили в кредитной организации.
Визуально программа похожа на официальное приложение, она имеет аналогичный логотип и цветовую гамму, однако на самом деле является поддельной. После ее скачивания пользователи могут лишиться личных данных.

В Сбербанке посоветовали пользователям, которые случайно загрузили фейковое приложение, удалить его и изменить пароли для входа в личный кабинет.

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#пользователи
#мошенничество
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В Подмосковье приступили к весеннему ремонту дорог
15 апреля 2024, 16:14

Фото и видео: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области начался ремонт региональных и муниципальных дорог. Работы стартовали в 21 округе, в том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
«Уже приступили к работам на 19 муниципальных и 10 региональных дорогах. Отфрезеровали почти 93 тыс. кв. м. старого покрытия, уложили около 4 тыс. кв. м. нового. Помимо этого, начали разборку старого бортового камня и тротуаров – это тоже входит в план ремонтных работ», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
Он отметил, что ремонт на региональных дорогах в этом году проводится силами Мосавтодора.

Старт ремонтному сезону на региональной сети в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» дали в Истре. Там приступили к фрезерованию старого покрытия на ул. Главной в Дедовске. По участку протяжённостью 450 м ежедневно проезжают свыше 6 тыс. автомобилистов к Волоколамскому шоссе, станции Дедовск, промышленным предприятиям и хлебозаводу.

По данным министерства, всего к осени в области рассчитывают обновить свыше 1,1 тыс км покрытия более чем на 1 тыс. участков дорог. 350 км из них преобразят по итогам голосования жителей на портале «Доброделе».

С программой ремонта можно ознакомиться на сайте Минтранса Подмосковья.

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#подмосковье
#московская область
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Началось формирование нового состава подмосковной Общественной палаты
15 апреля 2024, 15:55

Фото: пресс-служба Общественной палаты МО

В Московской области стартовала процедура формирования нового состава Общественной палаты региона. Соответствующее решение приняла Мособлдума, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Приём документов проводится в течение 25 рабочих дней - с 15 апреля по 23 мая 2024 года. Подробнее о списке документов и требованиях к кандидатам можно прочитать на сайте. Документы будут принимать по адресу: Москва, улица Кулакова, дом №20, строение 1А, кабинет 403 (Технопарк «Орбита»)», – говорится в сообщении.
График приёма: с понедельника по четверг, а также в субботу, 27 апреля – с 10:00 до 17:00, в пятницу – с 10:00 до 15:45.

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#московская область
#общественная палата московской области
#мособлдума
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Пять лет тюрьмы будет грозить в России за порчу имущества из расовой ненависти
15 апреля 2024, 15:51

Фото: istockphoto/AmnajKhetsamtip

В России будет усилена ответственность за уничтожение имущества по мотивам политической, религиозной либо расовой ненависти или вражды. Теперь за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Соответствующий законопроект будет поддержан правительственной комиссией на заседании 15 апреля. Об этом со ссылкой на анонимный источник сообщает информационное агентство «Интерфакс». Подготовил законопроект председатель комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

В новом правовом акте предполагается внесение изменений в часть вторую статьи 167 Уголовного кодекса РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Теперь за это преступление, совершённое на почве религиозной, расовой либо политической ненависти или вражды предполагается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или принудительные работы.

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#законопроект
#рф
#ук
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Общественник Корниец заявил о важности сбора на утилизацию одноразовых мангалов
15 апреля 2024, 15:41

Фото: iStock/Oksana Starostina

Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец предложил ввести целевой сбор на утилизацию одноразовых мангалов.
Он пояснил, что наступает сезон шашлыков на природе, после которого остаются брошенными использованные металлические мангалы. По мнение Корниеца, сбор будет направляться исключительно на утилизацию таких предметов.

«Большинство отдыхающих ведут себя на природе ответственно и стараются оставлять место отдыха чистым и прибранным. Но недобросовестное меньшинство мусорит в таких объёмах, что создаётся реальная опасность экологической катастрофы», — приводит RT текст обращения Корниеца на имя министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова.

До этого сообщалось, что в Москве запустят сервис бронирования пикниковых зон.

«В Москве открылся сезон пикников. Но желающие отдохнуть на природе сталкиваются с тем, что все зоны отдыха заняты заранее, в том числе недобросовестным путём. Там находится человек, который за деньги придерживает место. Другие посетители не могут найти беседку. Новый сервис аренды пикниковых площадок позволит пресечь любые мошенничества такого рода», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы ГБУ «Мосприрода».

Ранее депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявлял, что российским дачникам в текущем году могут грозить штрафы за самозахват земельных участков, строительство незаконных построек, неправильную установку мангала.

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#правила
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В Подмосковье за неделю переселили из аварийных домов более 40 человек
15 апреля 2024, 15:20

Фото: iStock/Oleg Elkov

Свыше 40 человек переселили из аварийных домов в пяти округах Московской области за минувшую неделю, переселенцы получили новое жильё либо денежную компенсацию, сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.
«Переселены из аварийного жилья были 44 человека. Всего было расселено 21 помещение общей площадью более 863 квадратных метров в Сергиево-Посадском, Богородском, Пушкинском городских округах, а также в Домодедове и Клину», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что жильцы аварийных домов в Московской области могут получить квартиры в специально построенных для них домах или выбрать жилищный сертификат, который выдаётся из расчёта 130 тысяч рублей за квадратный метр. На эти средства можно купить квартиру в любом районе Подмосковья как в новостройке, так и на вторичном рынке.

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Воробьев сообщил, что в Подмосковье в программу реновации вошли порядка 140 домов
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