Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk
Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков заявил о ярко выраженном нежелании европейских граждан содержать украинских беженцев.
«В предыдущие месяцы уже нарастали разного рода сигналы о том, что где-то сокращается поддержка, где-то происходит выравнивание в пользу других категорий населения, где-то откровенным образом демонстрируется нежелание дальше содержать украинских беженцев и под разными предлогами предлагается вернуть их на родину», — пояснил в беседе с «Известиями» Коньков.
До этого сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди предупредила о том, что любы иностранные наёмники на Украине будут уничтожены.
«Каждый, кто поднимает руку на Россию, кто сегодня является врагом России и становится на сторону врагов России, — он так или иначе становится для нас законной целью, поэтому по-другому не будет, и чем раньше они это поймут, тем для них лучше», — приводит RT слова Ковитиди.Ранее сообщалось, что уровень заболевания туберкулезом в Германии вырос в 2023 году из-за притока беженцев с Украины и из других стран.
Читайте также:
Zeit: украинские беженцы завезли туберкулез в Германию
Беженцы уезжают из Германии после выдачи банковских карт вместо наличных
Berlingske: Живущие в Дании беженцы с Украины должны будут вернуться домой
Мелисса Тимофеева