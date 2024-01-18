Политолог Орлов предложил идею компенсации для ветеранов с высшим образованием

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой ввести денежные компенсации для ветеранов боевых действий, ранее платно отучившихся в вузе.
Он отметил, что многие нынешние ветераны боевых действий получали платное образование ещё до присвоения им такого статуса. А между тем, считает эксперт, предложенная им мера может оказать таким людям поддержку.
Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал от кабинета министров разработать меры поддержки женщин, не состоявших в официальном браке с солдатами, которые погибли на специальной военной операции.
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«Прошу оценить целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения механизма денежных компенсаций для ветеранов боевых действий, которые получили высшее образование на платной основе до обретения статуса ветерана», — приводит RT текст обращения Орлова на имя главы Минтруда Антона Котякова.
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Мелисса Тимофеева