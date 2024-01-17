Юрист Ярмуш заявила о важности обязать иноагентов отчитываться о доходах близких

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«Уже возникал вопрос об аффилированности лиц с иноагентами, которые могут помогать в деятельности иностранного агента на территории России. Безусловно, члены семьи и близкие родственники, которые также могут быть вовлечены в финансовые потоки, должны быть учтены, так как это важно для безопасности и стабильности России», — пояснила в беседе с RT Ярмуш.
«На днях Служба внешней разведки опубликовала данные, что американцы уже готовят пятую колонну. И эта линия на подрыв России изнутри будет продолжаться. Что мы можем противопоставить этому? Должны быть общеполитическая консолидация, сплочение общества на принципах социальной справедливости», — отметил в беседе с «Царьградом» Коротченко.
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