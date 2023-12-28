Политолог Орлов предложил ограничить скорость электровелосипедов зимой

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой снизить максимально допустимую скорость езды на электровелосипедов до 5 км/ч зимой.
Он напомнил, что сейчас предельная допустимая скорость на таком транспорте составляет 25 км/ч, зимой такая скорость является опасной как для самих владельцев электровелосипедов, так и для других людей.
Ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) призвали московских автомобилистов пользоваться общественным транспортом из-за сильного снегопада.
Автовладельцам рекомендовали вечером выезжать до 17:00 или после 20:00.
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«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части снижения предельно допустимой скорости передвижения на средствах индивидуальной мобильности в зимний сезон до 5 км/ч — средней скорости движения потока граждан», — приводит RT текст обращения политолога на имя главы Минтранса Виталия Савельева.
«Рекомендуем использовать городской транспорт для поездок по городу. Движение на Кутузовском проспекте и на Варшавском шоссе – рабочее. Локальные затруднения наблюдаем сейчас на Садовом кольце, на Ярославском шоссе, на Ленинградском проспекте. Во второй половине дня ожидаются затруднения движения в центральной части города, на Третьем транспортном кольце, на шоссе Энтузиастов», — приводит АГН «Москва» сообщение ЦОДД со ссылкой на пресс-службу Дептранса Москвы.
Автовладельцам рекомендовали вечером выезжать до 17:00 или после 20:00.
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Мелисса Тимофеева