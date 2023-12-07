Россиянин попал в больницу из-за взорвавшегося электросамоката

Фото: istock / Yury Karamanenko
В Краснодаре мужчину госпитализировали из-за взорвавшегося электросамоката.
Как сообщает телеграм-канал «Краснодар Телетайп», в квартире краснодарца вечером 6 декабря произошёл взрыв. Мужчина до этого поставили самокат к электросети. В квратте начал полыхать пожар, огонь охватил 20 квадратных метров.
Приехавшие пожарные эвакуировали 30 жителей подъезда. Владелец самоката сейчас находится в больнице.
Ранее сообщалось, что после смерти двоих детей на пожаре в Москве возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Причиной пожара стала китайская гирлянда, висящая на шторах в детской комнате. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак