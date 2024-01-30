Политолог Орлов предложил убрать вывески табачных магазинов

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой запретить вывески специализированных табачных магазинов.
Он пояснил, что такие вывески могут привлекать излишнее внимание людей, в том числе и детей, что может побудить покупать табачную продукцию. А между тем, напомнил Орлов, в нашей стране проводится государственная политика по снижению табакокурения.
Ранее лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий вступил с инициативой законопроекта о лишении званий заслуженного и народного артиста РФ из-за безнравственного поведения их обладателей.
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«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения ограничения для коммерческих предприятий розничной торговли на размещение вывесок, информирующих о табачной специализации торговой деятельности», — приводит RT текст обращения Орлова на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.
«Мы предлагаем всем подумать и внести законопроект о том, чтобы эту «элитку» лишить званий народных и заслуженных артистов. Сегодня страна встает плечом к плечу в поддержку СВО, в поддержку действий президента по укреплению вооруженных сил, в поддержку наших ребят на передовой», – приводит АГН «Москва» слова Слуцкого.
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Мелисса Тимофеева