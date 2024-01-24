Политолог Орлов: США хотят вернуть прежнее влияние на Балканах

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов объяснил желанием США вернуть прежнее влияние на Балканах проект повышения квалификации албанских журналистов «в соответствии с американскими и западными профессиональными нормами и этикой».
«США теряют свои позиции на Балканах и теперь хотят их вернуть. Это особенно ярко проявилось в Сербии, на парламентских выборах, где местное население поддержало действующую власть. <…> Это попытка повлиять не только на мнение албанцев, но и на жителей Косова», — отметил в беседе с RT Орлов.
Ранее сообщалось, что посольство США в Тиране намерено реализовать повышения квалификации албанских журналистов «в соответствии с американскими и западными профессиональными нормами и этикой».
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