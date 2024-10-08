Политолог Орлов призвал поощрять некурящих сотрудников

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой о поощрении некурящих сотрудников.
«Курящий человек вынужден периодически покидать рабочее место, чтобы сделать несколько затяжек. В офисных и производственных помещениях курительные комнаты, как правило, отсутствуют, работники вынуждены выходить на улицу, нередко по несколько раз в день. Это также увеличивает время отлучки от работы. Прошу рассмотреть вопрос установления для некурящих сотрудников ежемесячно дополнительного выходного дня или повышенной премии к Новому году», — приводит RT текст обращения Орлова на имя главы Минтруда Антона Котякова.В то же время в соцсетях появился другой опасный тренд среди детей и подростков, называемый «Хромированием». Он заключается в том, чтобы вдыхать пары бытовых предметов — дезодорантов, лаков для ногтей, маркеров и т. д. Врачи предупреждают об опасности такого увлечения, поскольку это лёгкая форма токсикомании может вызвать проблемы с лёгкими. Как передают argumenti.ru, психологи рекомендуют родителям, дети которых подхватили такую забаву, не ругать их, а спокойно и понятно объяснить весь вред подобных развлечений.
Ранее акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ и старший преподаватель медицинского факультета университета Синергия Любовь Ерофеева заявляла, что курящие беременные рискуют не только здоровьем своим и будущего ребёнка, но и успеваемостью малыша в дальнейшей жизни.
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