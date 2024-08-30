Врач Ерофеева назвала неожиданное пагубное влияние курения беременных на малышей

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Акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ и старший преподаватель медицинского факультета университета Синергия Любовь Ерофеева заявила, что курящие беременные рискуют не только здоровьем своим и будущего ребёнка, но и успеваемостью малыша в дальнейшей жизни.
«Если беременная женщина курит, у ребёнка при рождении уже бывает сформирована готовность к патологическим реакциям лёгочной системы, ЦНС. Малыш вероятнее всего будет хуже развиваться физически, ментально. Курение матери негативно влияет на успеваемость и психофон малыша», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru слова Ерофеевой.
А академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался о важности появившейся вакцины от рака лёгких.
«Многие виды онкологии запускаются вирусами. Поэтому вакцина от рака легких — продолжение этой замечательной тенденции, много сегодня лечебных вакцин, процесс идет, и это очень хорошие новости», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Онищенко.
Ранее главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, что курение вейпов приводит к жировой пневмонии, это происходит из-за накопления в лёгких масляных компонентов электронных сигарет.
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