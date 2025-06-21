На Кубани в подпольных цехах изъяли нелегальный табак на сумму более 1 млрд рублей
Сотрудники Управления ФСБ по Краснодарскому краю обнаружили и ликвидировали подпольный цех по производству табачной продукции, сообщило агентство РИА Новости.
Отмечалось, что во время операции изъяли немаркированную продукцию на сумму более 1 млрд рублей. Подпольные цеха полного цикла располагались в Краснодаре, а еще в станицах Васюринской и Роговской. По данным ФСБ, в ходе операции работники конфисковали порядка 3 млн пачек сигарет, десятки тысяч тонн табака и химических компонентов, качество которых вызывало сомнение. Часть цехов находились под землей и функционировали порядка двух лет.
В спецслужбе уточнили, что масштабы этого нелегального производства беспрецедентны для региона — со слов сотрудников, речь идет о теневом бизнесе, продукция которого могла распространяться по всей России.
Ранее сообщалось, что в деле бывшего заместителя министра просвещения России Дениса Грибова фигурирует 21 эпизод хищения средств путем мошенничества в особо крупном размере.
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