03 июля 2025, 10:33

Александр Пичушкин (фото: РИА Новости/Алексей Панов)

Александр Пичушкин, более известный как «битцевский маньяк», продолжает страдать от алкоголизма в колонии для пожизненно осуждённых, несмотря на 17 лет пребывания в месте лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.