«Битцевский маньяк» продолжает страдать от алкоголизма в колонии
Александр Пичушкин, более известный как «битцевский маньяк», продолжает страдать от алкоголизма в колонии для пожизненно осуждённых, несмотря на 17 лет пребывания в месте лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что маньяку ранее диагностировали синдром зависимости от алкоголя второй стадии. Сейчас Пичушкин находится в состоянии «вынужденной ремиссии». Тем не менее, иногда он жалуется на сильную тягу к алкоголю.
Также, по данным канала, серийный убийца набрал лишний вес. Сейчас он находится на стадии предожирения. Ещё в колонии «Полярная сова», где он отбывает свой пожизненный срок, у него развилась пресбиопия обоих глаз, поэтому теперь он не видит расположенные вблизи предметы.
Напомним, что недавно Пичушкин просил перевести его в колонию, расположенную ближе к Москве, чтобы родственникам было удобнее его навещать. Однако суд отказал.
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