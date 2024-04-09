Политолог Савельев раскрыл схему мошенников, спонсировавших ВСУ за счёт россиян

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Политолог Григорий Савельев прокомментировал задержание ФСБ совместно с полицией пятерых организаторов узла связи в России, обеспечивавших работу колл-центров с Украины, занимающихся телефонными мошенничествами.
Он отметил, что мошенники работали в сотрудничестве с СБУ.
А эксперт по кибербезопасности Роман Ромачев напомнил, что безобидные звонки с рекламой или молчаливым собеседником могут нести реальную опасность.
Ранее жителей Подмосковья предупредили о новой схеме обмана граждан. Как сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области, мошенники звонят близким военнослужащих и рассказывают вымышленные истории, вымогая деньги.
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«Много таких колл-центров было в Восточной Украине. Там было проще найти людей, говорящих без акцента. Появился и способ выявлять таких мошенников. Можно было спросить: «Чей Крым?» — и они либо отвечали уклончиво, либо ругались матом. Но если мошенничество удавалось, то деньги «пилились» между жуликами и СБУ, на нужды армии уходила меньшая часть», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Савельев.
А эксперт по кибербезопасности Роман Ромачев напомнил, что безобидные звонки с рекламой или молчаливым собеседником могут нести реальную опасность.
«Мошенники действуют хитро, эти спам-звонки могут являться неким этапом разведки. Они выясняют, насколько жертва готова к общению. Если она постоянно отвечает на звонки с незнакомых номеров, то с ней можно работать дальше. Я рекомендую, как только слышите какие-то предложения или рекламные акции, сразу бросать трубку и не вести разговор», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Ромачев.
Ранее жителей Подмосковья предупредили о новой схеме обмана граждан. Как сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области, мошенники звонят близким военнослужащих и рассказывают вымышленные истории, вымогая деньги.
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Мелисса Тимофеева