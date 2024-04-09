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Политолог Савельев раскрыл схему мошенников, спонсировавших ВСУ за счёт россиян

Политолог Савельев: Мошенники действовали «под крышей» СБУ
09 апреля 2024, 19:19
Фото: iStock/JuYochi

Фото: iStock/JuYochi

Политолог Григорий Савельев прокомментировал задержание ФСБ совместно с полицией пятерых организаторов узла связи в России, обеспечивавших работу колл-центров с Украины, занимающихся телефонными мошенничествами.
Он отметил, что мошенники работали в сотрудничестве с СБУ.

«Много таких колл-центров было в Восточной Украине. Там было проще найти людей, говорящих без акцента. Появился и способ выявлять таких мошенников. Можно было спросить: «Чей Крым?» — и они либо отвечали уклончиво, либо ругались матом. Но если мошенничество удавалось, то деньги «пилились» между жуликами и СБУ, на нужды армии уходила меньшая часть», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Савельев.



А эксперт по кибербезопасности Роман Ромачев напомнил, что безобидные звонки с рекламой или молчаливым собеседником могут нести реальную опасность.

«Мошенники действуют хитро, эти спам-звонки могут являться неким этапом разведки. Они выясняют, насколько жертва готова к общению. Если она постоянно отвечает на звонки с незнакомых номеров, то с ней можно работать дальше. Я рекомендую, как только слышите какие-то предложения или рекламные акции, сразу бросать трубку и не вести разговор», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Ромачев.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о новой схеме обмана граждан. Как сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области, мошенники звонят близким военнослужащих и рассказывают вымышленные истории, вымогая деньги.

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#деньги
#эксперт
#мошенники
#опасность
#сбу
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Ушёл из жизни советский космонавт, дважды герой России Аксёнов
09 апреля 2024, 19:36

Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев

Летчик-космонавт СССР, бортинженер космического корабля «Союз-22» и космического корабля «Союз Т-2», дважды Герой Советского Союза Владимир Аксенов скончался на 90-м году жизни, об этом сообщили в «Роскосмосе».
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#роскосмос
#смерть
#космонавт
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Назван метод освободить дворы от машин
Автоэксперт Сажин призвал развивать автотранспортную структуру в городах
09 апреля 2024, 19:35

Фото: iStock/arvitalya

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что для разгрузки дорог и дворов от машин, в частности в больших мегаполисах, необходимо развитие транспортной сети и расширение автомобильных полос.
«Дороги в мегаполисах, например, нужно строить не по факту, а немного заходя вперёд. Посмотреть, что районы будут заселяться и учитывать большую пропускную способность автомобильных дорог», — поделился в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Он высказал мнение о том, что запрет параллельного импорта автомобилей не будет эффективным в данном вопросе.

Ранее координатор движения «Синие Ведерки», блогер, автоблогер и автоэксперт Петр Шкуматов заявлял, что на российском рынке автошин большую часть занимает отечественная продукция.

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#покупки
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Раменский парк одержал победу на всероссийском конкурсе
09 апреля 2024, 18:53

Фото: Ирина Моисеева

Раменский городской парк стал победителем всероссийского конкурса-премии «Парки России» в номинации «Парк года. Крупные города», передаёт корреспондент Ирина Моисеева.
О том, по каким критериям оценивались претенденты на конкурсе, рассказала замдиректора Раменского парка Анна Зима.

«Учитывалось общее состояние, благоустройство, его элементы, популярность парка у горожан, его посещаемость, упоминания в СМИ, работа с аудиторией и многое другое», — сказала Зима.
Она добавила, что большим плюсом Раменского парка стало то, что после проведённой здесь реконструкции территория стала доступной и комфортной для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В настоящее время в Раменском городском парке есть спортивное ядро, места для отдыха, детские площадки, концертная площадка «Лира», амфитеатр и центральный шатёр — главное место проведения культурно-массовых мероприятий.

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#раменский городской округ
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#конкурс
#благоустройство
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Глава «Ростелекома» предложил брать с маркетплейсов деньги на инфраструктуру
09 апреля 2024, 18:46

Фото: сайт Кремля

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на конференции «Ведомостей» «Телеком 2024» предложил обязать маркетплейсы и другие интернет-компании вносить вклад в развитие телеком-инфраструктуры. Об этом сообщает РБК.
Осеевский возмутился тем фактом, что маркетплейсы вносят свой вклад только уплатой налогов, другой вклад в развитие инфраструктуры, по его мнению, интернет-компании не вносят. Президент «Ростелекома» отметил, что если бы маркетплейсы обязали делать вклад в развитие инфраструктуры, в таком случае произошло бы справедливое распределение ответственности, что позволит «и другим участникам рынка сделать свои услуги более качественными и доступными».

Представитель пресс-службы «Ростелекома» рассказал РБК, что список интернет-компаний, которые могут обязать делать отчисления операторам связи на инфраструктуру в случае отмены принципа сетевой нейтральности, «еще не обсуждался».

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение Wildberries по признакам нарушения антимонопольного законодательства. За несколько лет в службу поступило множество обращений граждан и организаций, которые указывают на соответствующие нарушения.

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#интернет-магазины
#инфраструктура
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«Явился в нетрезвом виде»: Как выявить недобросовестного сотрудника на собеседовании
Психолог Кардиакос объяснила, какие вопросы стоит задавать на собеседовании
09 апреля 2024, 17:23

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Каждый работодатель мечтает об идеальном сотруднике, который сможет быть эффективным, собранным, сообразительным, а также преданным компании. Но можно ли определить, подходит вашей фирме сотрудник или нет, не затрачивая уйму времени на обучение и стажировки.
Какие вопросы стоит задавать для проведения качественного собеседования в эфире «Радио 1» рассказала психолог Анастасия Кардиакос.

«Вопросы по поводу семьи. Например, семейное положение — присутствие жены, детей зачастую значит, что человек может нести больше ответственности», — объяснила специалист.

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Далее стоит уточнить, как человек любит проводить своё свободное время — есть ли у него хобби и увлечения. Этот вопрос поможет понять, какими ценностями человек обладает, а также выявить темперамент соискателя.

Вопрос про алкоголь стоит задать прямо, говоря о свободном времени никто не станет уточнять, что любит выпить. Помимо этого, необходимо отдельно спросить о количестве, которое может позволить себе человек.

«Не боитесь ли вы определенной ответственности? (Можно перечислить риски и спросить, какие действия предпримет соискатель, подготовьте кейсы)», — советует Кардиакос.

Ещё немного больше о ценностях и приоритетах соискателя можно узнать, спросив, куда бы он потратил крупную премию.

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Разумеется, необходимо задать стандартные вопросы о предыдущем месте работы. Углубившись в понимание профессиональных качеств собеседника, можно спросить, как повёл бы себя соискатель на месте работодателя, если бы сотрудник нарушил правила трудового договора.

«Можно даже спросить так: какие меры предприняли бы вы, если ваш сотрудник нарушит договоренности? Например, будет бездельничать, нарушит регламент или вообще позволит себе неуважительно отношение (например, к клиентам)», — в завершении посоветовала Кардиакос.

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#работа
#собеседование
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В Подмосковье за неделю устранили более 1,2 тыс. дорожных ям
09 апреля 2024, 17:18

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 1200 ям в асфальте устранили работники Мосавтодора за неделю на региональных дорогах в четырёх округах Московской области — Волоколамске, Клину, Шаховской и Лотошине, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В округе Лотошино ямы устранили на Волоколамском шоссе. В Клину от дефектов покрытия избавили дорогу в деревне Решоткино и у деревни Савино, а в округе Шаховская — участок на Волочановском шоссе», — говорится в сообщении.
В Волоколамском округе работы проводились на трёх локациях: на Ченецком шоссе, в деревне Ботово, а также в черте города Волоколамск — на Революционной улице.

В министерстве также отметили, что ямы на дорогах ликвидируют во всех округах Московской области, при этом в среднем в одном округе за неделю заделывают около 200 ям.

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#московская область
#подмосковье
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​Подмосковные ветеринары посоветовали раз в год показывать кошку офтальмологу
09 апреля 2024, 17:03

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Глаза кошек могут быть подвержены различным заболеваниям. Поэтому подмосковная Госветслужба предупреждает о необходимости постоянного ухода за глазами питомцев, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«Причины заболевания глаз животных – инфекционные поражения, травмы когтями и тупыми предметами, опухолевые процессы. Если вовремя не проявить бдительность, питомец может лишиться зрения», – отметили в пресс-службе.
Особое внимание следует уделять профилактике заболеваний глаз питомцев.
«Рекомендуется не реже раза в год проходить осмотр в ветеринарных клиниках. В Подмосковье работают врачи различных специальностей – от хирургов до офтальмологов. Они ответственно подходят к профессии и всегда готовы проконсультировать граждан по профилактике и лечения», – сказал зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов
В министерстве перечислили симптомы заболевания глаз животных. Это покраснение, слезотечение и лёгкое прищуривание. Чтобы предотвратить негативные последствия, ветврачи рекомендуют периодически осматривать глаза питомцев и промывать гигиеническими каплями.

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#московская область
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ФАС предупредила Wildberries из-за навязывания продавцам невыгодных условий договора
09 апреля 2024, 16:40

Фото: РИА Новости/Ирина Алтухова

Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение Wildberries по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что ведомство изучило практики маркетплейса и сделало вывод о том, что в оферте о реализации товара на сайте компании содержатся условия, которые имеют признаки навязывания продавцам невыгодных условий договора. В ФАС подчеркнули, что указанные действия Wildberries содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Уточняется, что за несколько лет в службу поступило множество обращений граждан и организаций, которые указывают на соответствующие нарушения.

Ранее ФАС России установила, что маркетплейсы Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке, однако на проверки действует мораторий, поэтому ведомство работает с компаниями для устранения нарушений.

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#полиция
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#фас
#компании
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#интернет-магазины
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В Королёве проведут финал областного шахматного турнира «Белая ладья»
09 апреля 2024, 16:38

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Королёве с 18 по 22 апреля будут проходить финальные областные соревнования по шахматам «Белая ладья». Победители представят регион на всероссийском этапе турнира, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В соревнованиях примут участие команды-победительницы II этапа из муниципалитетов Московской области, команда-победительница регионального этапа прошлого года и коллективы, допущенные по решению тренерского совета Федерации шахмат.
«В 2024 году отмечается 90-летие со дня рождения Юрия Гагарина. Поэтому помимо соревновательной программы для юных шахматистов организуют экскурсию по городу космонавтов, в Центр управления полётами Роскосмоса и в Центр подготовки космонавтов в Звёздном городке», – подчеркнули в министерстве.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Заявки для участия в соревнованиях будут принимать до 15 апреля включительно. Их можно отправить по ссылке.

«Белая ладья» – шахматный турнир среди команд общеобразовательных учреждений. Его проводят ежегодно.

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