Полицейские из Каширы встретились с дошкольниками

Фото: администрация городского округа Кашира
В рамках социального раунда «Засветись!» каширские сотрудники Госавтоинспекции провели обучающую прогулку «Я - пешеход» для детсадовцев.
Полицейские рассказали детям об основных правилах безопасного перехода проезжей части. Акцент сделали на ситуациях, связанных с пешим передвижением.
Около детского сада автоинспекторы проинструктировали ребятам и напомнили им правила поведения на улице.
Внимание детей обратили на важность ношения световозвращающих элементов на верхней одежде и других предметах гардероба.
Ранее в Кашире сотрудники Госавтоинспекции провели встречу со школьниками. В рамках социального раунда «Засветись» и в преддверии каникул инспектор по пропаганде БДД отдела Госавтоинспекции Каширы, капитан полиции Анна Силаева и отряд ЮИД «Автостоп» провели тематические информационно-разъяснительные беседы с юными участниками дорожного движения.
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Ранее в Кашире сотрудники Госавтоинспекции провели встречу со школьниками. В рамках социального раунда «Засветись» и в преддверии каникул инспектор по пропаганде БДД отдела Госавтоинспекции Каширы, капитан полиции Анна Силаева и отряд ЮИД «Автостоп» провели тематические информационно-разъяснительные беседы с юными участниками дорожного движения.
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Мария Фирсова