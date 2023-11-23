Внештатные каширские инспекторы получили благодарственные письма от команды ГУСТ

Фото: администрация городского округа Кашира
Сотрудники ГУСТ на постоянной основе занимаются мониторингом чистоты городских локаций в Подмосковье.
Они высоко ценят вклад незаменимых помощников — жителей, помогающих соблюдать порядок. Некоторые даже вступают в ряды внештатных инспекторов и усердно следят за содержанием дворов и общественных зон в муниципалитетах.
С начала 2023 года они передали в работу сотрудникам коммунальных предприятий более 5 700 дефектов в содержании пространств, 5 553 уже устранили.
В ГУСТ напомнили, что присоединиться к внештатным инспекторам могут все желающие старше 18 лет. Нужно пройти собеседование и обучающие курсы в территориальных отделах, а потом предоставить пакет документов, чтобы получить удостоверение и доступ к системе СКПДИ.
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«Самые активные внештатники получили от нашей команды благодарственные письма за вклад в чистоту Московской области. Это 18 добровольцев из 9 городских округов: пять — из Подольска, три— из Серпухова, по два активиста из Пушкинского, Пущино и Протвино, один — из Балашихи, Богородского, Ступино и Каширы»,- рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
В ГУСТ напомнили, что присоединиться к внештатным инспекторам могут все желающие старше 18 лет. Нужно пройти собеседование и обучающие курсы в территориальных отделах, а потом предоставить пакет документов, чтобы получить удостоверение и доступ к системе СКПДИ.
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Мария Фирсова