Полицейские помогли хозяйке вернуть потерявшуюся на МКАД в Москве собаку
Сотрудники полиции помогли хозяйке вернуть потерявшуюся на МКАД собаку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
Годовалая австралийская овчарка по кличке Кнопка сорвалась с поводка в лесопарковой зоне у трассы несколько дней назад – она испугалась громких хлопков салюта. Хозяйка и волонтёры безуспешно искали питомца, пока не обнаружили в соцсетях одно видео. На нём похожая на Кнопку собака бегала вдоль МКАД. Водители устроили настоящую спасательную операцию: один из них поймал испуганное животное, посадил в свою машину и увёз.
Хозяйка обратилась к полицейским, чтобы те помогли разыскать неравнодушного незнакомца. Правоохранители с помощью камер видеонаблюдения установили марку и номера автомобиля спасителя, связались с ним и подтвердили, что найденная собака – именно Кнопка. Питомец благополучно воссоединился с девушкой.
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