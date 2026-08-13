Полицейские помогли хозяйке вернуть потерявшуюся на МКАД в Москве собаку

13 августа 2026, 00:09

Полицейские помогли хозяйке вернуть потерявшуюся на МКАД овчарку по кличке Кнопка

Фото: iStock/Liubov Azanova

Сотрудники полиции помогли хозяйке вернуть потерявшуюся на МКАД собаку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.