Саратовец не заметил обман и 16 раз заплатил мошенникам за один билет в театр

12 августа 2026, 23:22

В Саратове 22-летний местный житель 16 раз заплатил мошенникам за один билет в театр

Фото: iStock/ijeab

В Саратове 22-летний житель Ленинского района стал жертвой мошенников после общения в приложении для знакомств. Молодой человек лишился сбережений, 16 раз заплатив аферистам за один билет в театр, сообщает Telegram-канал «МВД 64».