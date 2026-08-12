Саратовец не заметил обман и 16 раз заплатил мошенникам за один билет в театр
В Саратове 22-летний житель Ленинского района стал жертвой мошенников после общения в приложении для знакомств. Молодой человек лишился сбережений, 16 раз заплатив аферистам за один билет в театр, сообщает Telegram-канал «МВД 64».
Пострадавший начал переписываться с девушкой по имени Валерия, и в определенный момент она дала понять, что не против встретиться. Собеседница предложила сходить на свидание в театр, после чего отправила в диалог ссылку для бронирования. Сайт выглядел как точная копия страницы одного из местных театров, поэтому саратовец без сомнений ввёл свои данные и перевёл пять тысяч рублей.
Когда электронный билет не пришёл, молодой человек обратился в техподдержку, где ему сообщили, что для возврата денег нужно повторно перевести такую же сумму – она якобы вернётся позже. Доверчивый гражданин несколько раз повторял эту операцию по указанию «специалиста», пока общая сумма ущерба не достигла 80 тысяч рублей.
Осознав, что он стал жертвой аферистов, саратовец обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
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