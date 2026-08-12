Россияне смогут увидеть метеорный поток Персеиды в ночь на 13 августа
Астроном Рублева: метеорный поток Персеиды лучше наблюдать за городом
В ночь на 13 августа россияне смогут наблюдать метеорный поток Персеиды и парад планет. Об этом рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
Она напомнила, что Персеиды — это ежегодный поток, который происходит каждый август. А в пик активности можно невооруженным глазом наблюдать до 100 вспышек в час. Лучше всего явление будет заметно за городом. Кроме того, 12 августа пройдет и парад шести планет, который можно будет увидеть на закате или перед рассветом.
«Все эти планеты, так или иначе, будут находиться у нас над горизонтом. Это явление можно считать парадом планет с маленькой оговоркой, что не все они будут доступны для наблюдений», — уточнила Рублева в разговоре с RT.
При этом астроном и руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман добавила в беседе с Москвой 24, что поток продлится до 24 августа. Тем не менее пик его ожидается в ночь на 13 августа.
«В это время можно будет увидеть до 1–2 метеоров в минуту. При этом повышенный фон метеорной активности обычно наблюдается также неделю до и после пика, поэтому достаточно зрелищными могут стать ночи вплоть до 20 августа», — рассказала астроном.
Падающие метеоры будет видно с полуночи и до рассвета над северо-восточным горизонтом. Кошман посоветовала наблюдать поток Персеиды вдали от крупных городов. Там при благоприятных условиях погоды увидеть звездопад точно получится, заключила эксперт.