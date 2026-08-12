Гусь спас семью и домашних животных от пожара
Домашний гусь по кличке Гуси предотвратил серьезный пожар в Техасе. Об этом сообщает издание People.
Возгорание произошло в сарае, где содержались куры и индейки. Заметив пламя, птица выбежала на улицу и начала громко и безостановочно гоготать. Этот звук разбудил хозяина участка Берта Гербера, дремавшего на диване перед телевизором. Мужчина вышел во двор, увидел огонь и потушил его из шланга с водой, не дав перекинуться на соседние постройки.
По словам американца, если бы гусь его не разбудил, ситуация вышла бы из-под контроля уже через пару минут. Жена мужчины рассказала, что они взяли Гуси всего четыре месяца назад: она всегда боялась этих птиц, но дочь уговорила ее рискнуть.
Ранее сообщалось, что во Флориде полицейская собака по кличке Эйс лишилась лапы, защищая троих помощников шерифа во время перестрелки.
Читайте также: