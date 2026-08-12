Гусь спас семью и домашних животных от пожара

12 августа 2026, 20:05

В США домашний гусь разбудил хозяина и спас семью от пожара

Фото: iStock/Andrey Kanyshev

Домашний гусь по кличке Гуси предотвратил серьезный пожар в Техасе. Об этом сообщает издание People.