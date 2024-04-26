Многодетная россиянка обвинила сына местного депутата в избиении её ребёнка

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В городе Минусинск Красноярского края многодетная мать обвинила сына местного депутата Антона Титова в избиении своего ребёнка. У подростка диагностирован перелом носа.
Как рассказала женщина, сын чиновника подъехал к компании девушек, в которой находилась её дочь. Он обратился к ним с неприличным предложением, в ответ на что получил пощёчину, передаёт телеграм-канал Kras Mash. Подросток нанёс ответный удар. За девочку вступился её брат, у него с сыном депутата завязалась драка.
Впоследствии медики диагностировали у брата девочки перелом носа и множественные гематомы на теле. Женщина рассказала, что народный избранник приходил к ней и предлагал замять дело. Он предложил рассказать всем, что подросток пострадал не из-за драки, а после падения с велосипеда. Мать избитого мальчика сделала запись этого разговора. В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.
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Александр Бойцов