В Петербурге полицейские застрелили мужчину, которого приехали спасать от суицида

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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции застрелили мужчину, которого приехали спасать от суицида. Об этом пишет Baza.
Согласно сообщению, в пятницу утром женщина обратилась в полицию, сообщив, что её 42-летний сын попытался совершить самоубийство. Мужчина выпил много таблеток.
На место выехали бригада скорой помощи и полиция. Когда сотрудники вошли в квартиру, мужчина достал пистолет и выстрелил в одного из полицейских, ранив его в плечо.
Тогда второй полицейский ответным огнём убил стрелявшего. Раненого сотрудника оперативно доставили в больницу. Он находится в тяжёлом состоянии. Предварительно, пуля повредила позвоночник.
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На место выехали бригада скорой помощи и полиция. Когда сотрудники вошли в квартиру, мужчина достал пистолет и выстрелил в одного из полицейских, ранив его в плечо.
Тогда второй полицейский ответным огнём убил стрелявшего. Раненого сотрудника оперативно доставили в больницу. Он находится в тяжёлом состоянии. Предварительно, пуля повредила позвоночник.
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Элина Позднякова