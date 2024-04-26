В Подмосковье полицейские задержали женщину, обокравшую интим-магазин

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Женщину, подозреваемую в краже из интим-магазина, задержали в подмосковном Голицыне, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
«По данным следствия, женщина вечером подошла к интим-магазину, заметила, что дверь торгового помещения открыта, а внутри никого нет, зашла, выключила свет и, подсвечивая себе фонариком на мобильном телефоне, похитила товары интимного назначения», — говорится в сообщении.В ходе расследования полицейские смогли установить личность подозреваемой. Это оказалась 34-летняя местная жительница. Её задержали по месту жительства. В квартире задержанной были обнаружены похищенные товары.
Против женщины завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.
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