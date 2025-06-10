Полицейские теперь будут ходить в кимоно – в России обновили форму сотрудников МВД
В России с 10 июня обновили форму сотрудников полиции, следует из соответствующего постановления правительства, которое вступило в силу во вторник.
В частности, у полицейских появились новые предметы одежды: демисезонная куртка, облегчённые брюки, кимоно и облегчённые спортивные туфли. Также сотрудники теперь будут получать два комплекта облегчённого повседневного костюма вместо одного, а вместо трёх шерстяных брюк им будут выдаваться двое.
Кроме того, изменения коснулись и женской формы. Теперь вместо шерстяной фуражки сотрудницам будут выдавать шерстяную пилотку, а вместо зимних и демисезонных полусапог на меху – сапоги.
Напомним, что существенные изменения в форме сотрудников МВД были внесены в 2013 году, когда её основной особенностью стал тёмно-синий цвет. До этого полицейские носили тёмно-серую форму.
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