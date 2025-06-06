В Астраханской области трое полицейских погибли в ДТП с бензовозом

06 июня 2025, 22:39

Фото: iStock/ z1b

На трассе в Астраханской области случилась авария с участием полицейской машины и бензовоза, сообщило региональное управление Следственного комитета в Телеграм-канале.





Представители ведомства обратили внимание, что дорожно-транспортное путешествие произошло в пятницу, 6 июня, на автодороге Р-215 Астрахань — Махачкала.





«В Лиманском районе Астраханской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Лада» и бензовоза», — отмечалось в сообщении.

