В Астраханской области трое полицейских погибли в ДТП с бензовозом
На трассе в Астраханской области случилась авария с участием полицейской машины и бензовоза, сообщило региональное управление Следственного комитета в Телеграм-канале.
Представители ведомства обратили внимание, что дорожно-транспортное путешествие произошло в пятницу, 6 июня, на автодороге Р-215 Астрахань — Махачкала.
«В Лиманском районе Астраханской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Лада» и бензовоза», — отмечалось в сообщении.
На место случившегося приехала следственно-оперативная группа. По факту инцидента начали проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.
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