В Химках поймали двух курьеров мошенников, укравших у пенсионерки 2,5 млн рублей

10 июня 2025, 15:54

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Химкинские полицейские задержали пособников телефонных мошенников, обманувших 75-летнюю женщину. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть с заявлением о мошенничестве обратилась пожилая местная жительница. Ущерб она оценила в 2,5 млн рублей. ​



«Пенсионерке позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что её деньги пытались перевести на Украину. А чтобы сохранить сбережения, нужно обналичить их и передать курьеру для внесения на некий «безопасный счёт». Пожилая женщина несколько дней снимала и передавала деньги приезжавшим молодым людям», – пояснила Петрова.