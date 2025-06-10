В Химках поймали двух курьеров мошенников, укравших у пенсионерки 2,5 млн рублей
Химкинские полицейские задержали пособников телефонных мошенников, обманувших 75-летнюю женщину. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть с заявлением о мошенничестве обратилась пожилая местная жительница. Ущерб она оценила в 2,5 млн рублей.
«Пенсионерке позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что её деньги пытались перевести на Украину. А чтобы сохранить сбережения, нужно обналичить их и передать курьеру для внесения на некий «безопасный счёт». Пожилая женщина несколько дней снимала и передавала деньги приезжавшим молодым людям», – пояснила Петрова.После выполнения всех инструкций пенсионерка поняла, что её обманули.
Через некоторое время сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемых курьеров – 19-летнего жителя Рязани и 35-летнего жителя Симферополя. Против них возбудили уголовное дело о мошенничестве. Суд заключил фигурантов под стражу. Полицейские разыскивают их соучастников.