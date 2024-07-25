Полицейский занялся сексом на улице с пьяной стажёркой

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В Великобритании уволили полицейского, который напился с одной стажёркой и занялся сексом с другой прямо на улице, сообщает Evening Standard.
Отмечается, что инцидент произошёл 26 августа 2022 года. Констебль Ридваан Зина выпивал вместе с коллегами в пабе в Лондоне. Ближе к утру опьяневший полицейский поцеловал свою стажёрку, но покинул бар уже с другой.
Пара решила заняться сексом, однако денег на номер в гостинице не оказалось. Тогда они нашли укромное место на улице. Спустя несколько дней стажёрка написала заявление на Зину, поскольку после произошедшего была сбита с толку.
Несмотря на отсутствие уголовных обвинений, суд предписал уволить его со службы.
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Пара решила заняться сексом, однако денег на номер в гостинице не оказалось. Тогда они нашли укромное место на улице. Спустя несколько дней стажёрка написала заявление на Зину, поскольку после произошедшего была сбита с толку.
Несмотря на отсутствие уголовных обвинений, суд предписал уволить его со службы.
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Анастасия Чинкова