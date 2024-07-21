Эстонца задержали по подозрению в сексуальном насилии над девочкой в Ивангороде

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
В приграничном городе Ивангород Ленинградской области задержали 61-летнего эстонца по подозрению в сексуальном насилии над девочкой-подростком. Об этом сообщает 47news. Мужчина оказался приезжим из города Нарвы по ту сторону границы, говорится в сообщении.
По информации издания, заявление на эстонца написала 38-летняя мать школьницы, после чего правоохранители возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.
Сообщается, что у мужчины есть гражданство РФ, ранее он сожительствовал с мамой пострадавшей девочки в Ивангороде, сейчас с ним работают следователи.
Ранее сообщалось, что в Северной Осетии задержали заместителя начальника отдела процессуального контроля прокуратуры Григория Авакяна по подозрению в изнасиловании подчинённой. По словам девушки, руководитель подсыпал ей в напиток сильнодействующее вещество, а затем изнасиловал прямо в служебном кабинете.
Читайте также:
Майор ВСУ застрелил пограничника, с которым застал жену в отеле Тернополя
Секс-оргии и страсть к эскортницам: как маньяк-мигрант убивал столичных проституток
Изнасилование матери, недержание мочи и импотенция: что вы не знали о Чикатило
Сообщается, что у мужчины есть гражданство РФ, ранее он сожительствовал с мамой пострадавшей девочки в Ивангороде, сейчас с ним работают следователи.
Ранее сообщалось, что в Северной Осетии задержали заместителя начальника отдела процессуального контроля прокуратуры Григория Авакяна по подозрению в изнасиловании подчинённой. По словам девушки, руководитель подсыпал ей в напиток сильнодействующее вещество, а затем изнасиловал прямо в служебном кабинете.
Читайте также:
Майор ВСУ застрелил пограничника, с которым застал жену в отеле Тернополя
Секс-оргии и страсть к эскортницам: как маньяк-мигрант убивал столичных проституток
Изнасилование матери, недержание мочи и импотенция: что вы не знали о Чикатило
Данил Пономарев