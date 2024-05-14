Армения потребовала вывести группы российских пограничников

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Армения потребовала вывести временные оперативные группы российских пограничников. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора ФСБ России Александр Бортников в ходе пленарного заседания в Совфеде.
Он подчеркнул, что требования Еревана были услышаны, поэтому принято решение о выводе временных оперативных групп пограничников.
Вместе с этим, власти страны попросили закрыть российский пограничный пункт в аэропорту «Звартноц» в Ереване. В ближайшее время это также будет сделано.
При этом, по словам Бортникова, российские пограничники всё же останутся в Армении и будут охранять границу страны с Турцией и Ираном по просьбе армянской стороны.
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Вместе с этим, власти страны попросили закрыть российский пограничный пункт в аэропорту «Звартноц» в Ереване. В ближайшее время это также будет сделано.
При этом, по словам Бортникова, российские пограничники всё же останутся в Армении и будут охранять границу страны с Турцией и Ираном по просьбе армянской стороны.
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Анастасия Чинкова