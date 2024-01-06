Полиция Британии тайно использовала паспортные данные граждан, пишут СМИ

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Полиция Великобритании тайно использовала базу данных владельцев британских паспортов для применения технологии распознавания лиц. Об этом пишет Telegraph.
Отмечается, что было использовано сорок шесть миллионов паспортных данных. Информация была получена британскими полицейскими от МВД страны согласно закону о свободе информации.
По информации источника, данные операции происходили по меньшей мере с 2019 года и только за первые девять месяцев прошлого года полиция использовала данные владельцев паспортов более трехсот раз. При этом были задействованы данные иммиграционной службы.
Напомним, в Московской области в рамках развития системы видеонаблюдения «Безопасный регион» внедряют функцию распознавания лиц, сообщили «Радио 1» в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Подмосковья.
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По информации источника, данные операции происходили по меньшей мере с 2019 года и только за первые девять месяцев прошлого года полиция использовала данные владельцев паспортов более трехсот раз. При этом были задействованы данные иммиграционной службы.
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Екатерина Коршунова