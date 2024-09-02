Полиция Эстонии помешала установке памятника солдату СС в Лихуле

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Полиция Эстонии изъяла памятник солдату СС, который собирались поставить в городе Лихула. Об этом сообщает ТРК ERR, ссылаясь на департамент полиции и погранохраны.
Согласно данным издания, памятник напоминает монумент, который ранее был установлен на кладбище в Лихуле в 2004 году. Однако в том же году монумент был снят. Тогда между полицейскими и местными жителями произошел конфликт.
Уточняется, что полиция задержала фургон с памятником и изъяла его. Предполагается, что установка этого памятника может нарушить общественный порядок.
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«Насколько нам известно, памятник хотели поставить на видном месте, но запрещенные символы нельзя выставлять публично. Символы могут быть связаны с армией нацистской Германии», – привело издание слова оперативного руководителя Ляэнеской префектуры Юллара Кютта.
Уточняется, что полиция задержала фургон с памятником и изъяла его. Предполагается, что установка этого памятника может нарушить общественный порядок.
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Элина Позднякова