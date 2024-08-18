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Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) поглумились над памятником Ленину в центре курского города Суджа. Об инциденте сообщил телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».
Боевики выстрелили вождю пролетариата в голову, а затем снесли памятник. О своих действиях они сообщили корреспондентам украинского издания «Общественное».
В начале августа неизвестный облил красной краской памятник Ленину в Москве. Голова, туловище и руки статуи были полностью залиты ею.
Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке крупного контингента ВСУ.
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В начале августа неизвестный облил красной краской памятник Ленину в Москве. Голова, туловище и руки статуи были полностью залиты ею.
Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке крупного контингента ВСУ.
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Александр Климов