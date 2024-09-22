Полиция Франции направит спецотряд по подавлению протестов на Мартинику

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Спецотряд быстрого реагирования французской полиции (CRS 8) по подавлению протестов в субботу направится на французскую заморскую территорию Мартинику, где несколько дней подряд проходят беспорядки из-за повышения цен на продовольствие. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Ранее префект Мартиники Жан-Кристоф Бувье подписал постановление, которым запрещается проведение демонстраций в административном центре и трёх коммунах до 23 сентября 08:00 (15:00 мск). Также в среду, 18 сентября, до понедельника, 23 сентября, на острове ввели комендантский час с 21:00 до 05:00.
Напомним, что в ночь на вторник протестующие соорудили баррикады в городе Фор-де-Франс, который является административным центром Мартиники. В ходе беспорядков были ранены шесть сотрудников полиции. Граждане недовольны повышением цен на продовольствие. Они по призыву Движения по защите населения и ресурсов афро-карибской территории блокируют супермаркеты на острове. Блокировать Мартинику призывают до тех пор, пока не появится ясность в торговых переговорах по вопросу повышения цен.
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