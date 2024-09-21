Во Франции тысячи людей вышли на протесты против правительства Макрон

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Несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против правительства президента Франции Эммануэля Макрона и недавно назначенного им премьер-министра Мишеля Барнье. Об том из Парижа сообщает корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что акция протеста организована партией левых, молодёжными и феминистскими организациями.
Некоторые участники шествия кричали: «Макрона в отставку!», а также держали плакаты с надписью «И зачем было голосовать?». Они выражали недовольство назначением Барнье, который является выходцем из Республиканской партии, показавшей низких результат на парламентских выборах.
По данным префектуры Парижа, в акции приняли участие 3,2 тысячи человек. В общей сложности в стране в субботу прошло порядка 50 демонстраций.
Также сообщается, что 1 октября жителей призвали выйти на забастовку с требованием отмены пенсионной реформы и повышения зарплат.
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Некоторые участники шествия кричали: «Макрона в отставку!», а также держали плакаты с надписью «И зачем было голосовать?». Они выражали недовольство назначением Барнье, который является выходцем из Республиканской партии, показавшей низких результат на парламентских выборах.
По данным префектуры Парижа, в акции приняли участие 3,2 тысячи человек. В общей сложности в стране в субботу прошло порядка 50 демонстраций.
Также сообщается, что 1 октября жителей призвали выйти на забастовку с требованием отмены пенсионной реформы и повышения зарплат.
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Анастасия Чинкова