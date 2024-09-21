Во Франции на фоне протестов назначили нового главу МИД

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Новым главой МИД Франции стал 41-летний Жан-Ноэль Барро, ранее находящийся на должности министра-делегата при внешнеполитическом ведомстве по вопросам Европы. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на утверждённый главой правительства Мишелем Барнье состав кабмина.
Как ранее отмечали французские СМИ, назначение Барро, у которого нет дипломатического опыта, на этот пост говорит о намерении президента страны Эммануэля Макрона сохранить сферу дипломатии под собственным контролем, что позволяет ему делать конституция страны.
Свою политическую карьеру экономист по профессии Барро начал в 2015 году. Тогда он вступил в центристскую партию Франсуа Байру «Демократическое движение». В 2017 году он был избран депутатом Национального собрания, а в 2022 году в правительстве Элизабет Борн занял пост министра-делегата по вопросам цифровизации. В феврале этого года был назначен замглавы МИД Франции Стефана Сежурне по вопросам Европы.
Он неоднократно призывал жестоко относиться к России из-за конфликта на Украине, а также обвинял в Москву в пропаганде, информационных атаках против Франции и попытке вмешаться в выборы европейских государств.
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Свою политическую карьеру экономист по профессии Барро начал в 2015 году. Тогда он вступил в центристскую партию Франсуа Байру «Демократическое движение». В 2017 году он был избран депутатом Национального собрания, а в 2022 году в правительстве Элизабет Борн занял пост министра-делегата по вопросам цифровизации. В феврале этого года был назначен замглавы МИД Франции Стефана Сежурне по вопросам Европы.
Он неоднократно призывал жестоко относиться к России из-за конфликта на Украине, а также обвинял в Москву в пропаганде, информационных атаках против Франции и попытке вмешаться в выборы европейских государств.
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Анастасия Чинкова