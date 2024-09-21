Во Франции на фоне протестов назначили нового главу МИД

В Татарстане в ДТП погиб 13-летний сын крупного бизнесмена, когда на квадроцикле пытался уйти от полицейской погони. Об этом сообщает телеграм-канал «112». Отмечается, что школьник попытался скрыться от правоохранителей, когда его заметили на заправке у «железного коня» без госномеров.