Макрон назначил нового главу МВД Франции

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Новым главой МВД Франции назначен 63-летний сенатор-республиканец Бруно Ретайо. Об этом сообщил генсек Елисейского дворца Алекси Колер, трансляция его выступления велась в официальном аккаунте офиса президента в соцсети Х.
С 2014 года Ретайо является главой фракции республиканцев в Сенате – верхней палате парламента. В 2022 году он пытался баллотироваться на пост президента Франции, однако по итогам внутрипартийных выборов проиграл Эрику Сьотти.
Политик известен своей жестокой позицией в отношении партии главы государства Эммануэля Макрона.
На своём новом посту Ретайо собирается укрепить безопасность путём введения сроков кратковременного тюремного заключения при первом же правонарушении, снизить возраст юридической ответственности до 16 лет, отменить пособие семьям, в которых родители не выполняют обязанности по воспитанию гражданской ответственности детей.
Также ранее политик призывал сократить число чиновников, ввести ограничение права на проведение забастовок, реформировать рынок труда и восстановить «французскую социальную модель» путём борьбы с идеологией исламизма. За последнее предложение его обвинили в расизме.
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Политик известен своей жестокой позицией в отношении партии главы государства Эммануэля Макрона.
На своём новом посту Ретайо собирается укрепить безопасность путём введения сроков кратковременного тюремного заключения при первом же правонарушении, снизить возраст юридической ответственности до 16 лет, отменить пособие семьям, в которых родители не выполняют обязанности по воспитанию гражданской ответственности детей.
Также ранее политик призывал сократить число чиновников, ввести ограничение права на проведение забастовок, реформировать рынок труда и восстановить «французскую социальную модель» путём борьбы с идеологией исламизма. За последнее предложение его обвинили в расизме.
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Анастасия Чинкова