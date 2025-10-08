Полиция Москвы за 9 месяцев депортировала свыше 15 тысяч нелегальных мигрантов
С начала 2025 года столичная полиция выдворила из Москвы свыше 15 тысяч нелегальных мигрантов. Об этом сообщил начальник управления МВД по вопросам миграции Игорь Дудник.
За тот же период были выявлены 4,5 тысячи мигрантов с опасными заболеваниями и 1,6 тысячи — употребляющих запрещённые вещества. В настоящее время в розыске находится около 240 человек.
Как передает ТАСС, такие результаты стали возможны благодаря передаче с 5 февраля полномочий сотрудникам МВД самостоятельно принимать решения о депортации иностранцев без дополнительных согласований.
