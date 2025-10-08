Полиция Москвы за 9 месяцев депортировала свыше 15 тысяч нелегальных мигрантов

08 октября 2025, 13:24

Фото: iStock/shakzu

С начала 2025 года столичная полиция выдворила из Москвы свыше 15 тысяч нелегальных мигрантов. Об этом сообщил начальник управления МВД по вопросам миграции Игорь Дудник.