СПЧ: запрет курьерам-мусульманам доставлять свинину и алкоголь противоречит Конституции РФ

08 октября 2025, 12:42

Фадеев заявил, что фетва о доставке противоречит Конституции РФ

Фото: iStock/Anton Novikov

Фетва Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ), запрещающая курьерам, исповедующим ислам, перевозить ряд товаров, в том числе свинину и алкоголь, противоречит Конституции РФ. Об этом заявил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.