СПЧ: запрет курьерам-мусульманам доставлять свинину и алкоголь противоречит Конституции РФ
Фетва Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ), запрещающая курьерам, исповедующим ислам, перевозить ряд товаров, в том числе свинину и алкоголь, противоречит Конституции РФ. Об этом заявил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Накануне совет улемов ДУМ РФ принял богословское решение, согласно которому мусульманам запрещается заниматься доставкой «очевидно запрещённых» с точки зрения ислама грузов. В частности, под запретом оказались свинина и алкогольные напитки.
Фадеев в Telegram-канале СПЧ отметил, что такое решение противоречит как минимум пяти статьям Конституции РФ.
По его словам, фетва нарушает закреплённый в Конституции принцип светского государства, поскольку религиозные организации не могут выполнять функции органов публичной власти. Кроме того, заключение ДУМ РФ создаёт искусственные барьеры для соблюдения принципа единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг.
Также, по мнению главы СПЧ, нарушается гарантия свободы труда для всех граждан, включая право на свободный выбор рода деятельности. Фетва вводит необоснованные ограничения по признаку религиозной принадлежности, что запрещено статьёй 19 Конституции РФ. Более того, она может способствовать разжиганию религиозной розни, что противоречит статье 29.
В заключение Фадеев отметил, что реализация этой инициативы приведёт к тому, что курьеры-мусульмане начнут противопоставлять себя остальным и дифференцировать клиентов по религиозному признаку.
