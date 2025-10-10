В Краснодаре мужчина представился сотрудником полиции и украл 3 тысячи рублей

10 октября 2025, 12:14

В Краснодаре лже-полицейский ограбил прохожего и получил 1 год 8 месяцев колонии

Фото: Istock / 12963734

В Краснодаре суд приговорил 29-летнего мужчину к 1 году и 8 месяцам лишения свободы за ограбление прохожего под видом полицейского. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».