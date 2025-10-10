В Краснодаре мужчина представился сотрудником полиции и украл 3 тысячи рублей
В Краснодаре суд приговорил 29-летнего мужчину к 1 году и 8 месяцам лишения свободы за ограбление прохожего под видом полицейского. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».
По данным следствия, вечером 13 февраля 2025 года обвиняемый вместе с сообщником (его личность пока не установлена) подошли к 32-летнему мужчине у дома № 46 на улице Гимназической. Они представились сотрудниками полиции и под угрозой применения насилия заставили жертву перевести на банковский счёт 3 000 рублей. После этого злоумышленники скрылись.
В ходе разбирательства подсудимый признал вину. С учётом всех обстоятельств суд назначил ему наказание — 1 год и 8 месяцев колонии общего режима. Второй участник нападения разыскивается, дело в отношении него выделено в отдельное производство.
Читайте также: