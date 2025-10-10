Достижения.рф

Жительница Геленджика лишилась 1,4 млн рублей после знакомства в сети

Аферист с сайта знакомств выманил у женщины из Геленджика 1,4 млн рублей
Фото: Istock / juststock

37-летняя жительница Геленджика стала жертвой интернет-мошенников и потеряла 1,4 миллиона рублей после общения на сайте знакомств. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».



Женщине написал приятный и обходительный мужчина, который вскоре предложил ей попробовать себя в инвестициях. Он уверял, что сам зарабатывает на этом большие деньги и поможет ей получить такую же прибыль.

Поверив новому знакомому, потерпевшая зарегистрировала фальшивый инвестиционный счёт и в течение месяца перевела туда все свои накопления — 1,4 млн рублей.

На последнем переводе женщину остановил сотрудник банка, объяснив, что она столкнулась с мошеннической схемой. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

Софья Метелева

