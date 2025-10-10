Жительница Геленджика лишилась 1,4 млн рублей после знакомства в сети

10 октября 2025, 11:20

Аферист с сайта знакомств выманил у женщины из Геленджика 1,4 млн рублей

Фото: Istock / juststock

37-летняя жительница Геленджика стала жертвой интернет-мошенников и потеряла 1,4 миллиона рублей после общения на сайте знакомств. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».