Жительница Геленджика лишилась 1,4 млн рублей после знакомства в сети
37-летняя жительница Геленджика стала жертвой интернет-мошенников и потеряла 1,4 миллиона рублей после общения на сайте знакомств. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».
Женщине написал приятный и обходительный мужчина, который вскоре предложил ей попробовать себя в инвестициях. Он уверял, что сам зарабатывает на этом большие деньги и поможет ей получить такую же прибыль.
Поверив новому знакомому, потерпевшая зарегистрировала фальшивый инвестиционный счёт и в течение месяца перевела туда все свои накопления — 1,4 млн рублей.
На последнем переводе женщину остановил сотрудник банка, объяснив, что она столкнулась с мошеннической схемой. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.
