Полиция Польши проверяет происхождение обнаруженного в лесу воздушного шара

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Польские полицейские проверяют происхождение обнаруженного в лесу воздушного шара с надписями на кириллице. Об этом сообщает радиостанция RMF24.
Отмечается, что объект был найден в лесу около города Простки в Варминско-Мазурском воеводстве Польши. В полицию о находке сообщили сотрудники лесничества.
По одной из версий, это может быть метеорологический прибор из Калининградской области, который, помимо прочего, используется для измерения температуры и влажности воздуха. На то, что этот метеозонд прибыл, вероятнее всего, из самого западного российского региона указывает написанная кириллицей маркировка.
Ранее в этом регионе уже находили такие воздушные шары. Сухопутная граница между Калининградской областью и Варминско-Мазурским воеводством составляет 200 километров.
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По одной из версий, это может быть метеорологический прибор из Калининградской области, который, помимо прочего, используется для измерения температуры и влажности воздуха. На то, что этот метеозонд прибыл, вероятнее всего, из самого западного российского региона указывает написанная кириллицей маркировка.
Ранее в этом регионе уже находили такие воздушные шары. Сухопутная граница между Калининградской областью и Варминско-Мазурским воеводством составляет 200 километров.
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Анастасия Чинкова