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В Польше разразился скандал после того, как студенты местного училища на предрождественской встрече принесли имбирные пряники в форме свастики, распевали нацистские песни и взрывали петарды. Об этом пишет Gazeta Wyborcza.
Согласно информации издания, на мероприятии студенты не только использовали нацистскую символику, но и исполняли агрессивные музыкальные композиции, полностью игнорируя традиционные колядки. Свидетели утверждают, что атмосфера встречи была далека от праздника и уважения к культурным традициям.
Руководство Академии образования незамедлительно отреагировало на произошедшее, выразив «возмущение и осуждение» поведения учеников. В официальном заявлении учебного заведения подчеркивается, что такие действия противоречат ценностям академии и законам Польши, запрещающим демонстрацию нацистской символики и пропаганду фашизма.
Академия также сообщила, что к учащимся, участвовавшим в скандальном мероприятии, будут применены соответствующие меры в соответствии с внутренними регламентами.
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Руководство Академии образования незамедлительно отреагировало на произошедшее, выразив «возмущение и осуждение» поведения учеников. В официальном заявлении учебного заведения подчеркивается, что такие действия противоречат ценностям академии и законам Польши, запрещающим демонстрацию нацистской символики и пропаганду фашизма.
Академия также сообщила, что к учащимся, участвовавшим в скандальном мероприятии, будут применены соответствующие меры в соответствии с внутренними регламентами.
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Дарья Осипова