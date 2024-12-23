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В Польше вспыхнул скандал из-за пряников в форме свастики

Gazeta Wyborcza: в Польше студенты распевали нацистские песни и взрывали петарды
Фото: istockphoto/macky_ch

Фото: istockphoto/macky_ch

В Польше разразился скандал после того, как студенты местного училища на предрождественской встрече принесли имбирные пряники в форме свастики, распевали нацистские песни и взрывали петарды. Об этом пишет Gazeta Wyborcza.
Согласно информации издания, на мероприятии студенты не только использовали нацистскую символику, но и исполняли агрессивные музыкальные композиции, полностью игнорируя традиционные колядки. Свидетели утверждают, что атмосфера встречи была далека от праздника и уважения к культурным традициям.

Руководство Академии образования незамедлительно отреагировало на произошедшее, выразив «возмущение и осуждение» поведения учеников. В официальном заявлении учебного заведения подчеркивается, что такие действия противоречат ценностям академии и законам Польши, запрещающим демонстрацию нацистской символики и пропаганду фашизма.



Академия также сообщила, что к учащимся, участвовавшим в скандальном мероприятии, будут применены соответствующие меры в соответствии с внутренними регламентами.

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#польша
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#рф
В Киеве произошёл взрыв
В Киеве на фоне воздушной тревоги произошёл взрыв
23 декабря 2024, 15:07

Фото: iStock/Vadven

Взрыв прогремел 23 декабря в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».
Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 13.30 (по московскому времени) воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях.

Официальной информации о взрывах не поступало.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) могли запустить дроны, запущенные для ударов по Казани, с территории России.

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#киев
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В Петербурге полковник в отставке сознался в убийстве журналиста «Фонтанки»
23 декабря 2024, 13:50

Фото: iStock/Gerasimov174

Полковник полиции в отставке, экс-замначальника 6-го отдела (по борьбе с коррупцией в госорганах) оперативно-разыскного бюро ГУ МВД по СЗФО Михаил Смирнов признался, что убил журналиста «Фонтанки» и Агентства журналистских расследований (АЖУР) Максима Максимова в 2004 году, пишет «Фонтанка».
По данным издания, Максимов писал разоблачающие статьи о коррупции в правоохранительных органах. Одна из последних его работ касалась Смирнова и его коллег. Он собрал необходимые материалы и пропал.

В мае текущего года Смирнова задержали по подозрению в других убийствах, свою вину он отрицал, однако 18 декабря признался и в убийстве Максимова.

Так, сообщник Смирнова вышел на Максимова и предложил принять участие в каком-то проекте, пригласив в дом на Фурштатской, 26. Там его встретили Смирнов, оперативник Андрей Пятов и еще двое подельников — Меликсетов и Мещеров. Смирнов лично задушил журналиста, а тело погрузил в служебную машину и спрятал в лесу.

«Я не мог убедить Максимова в своей непричастности к тому, что я провоцирую взятки, и у меня родилась мысль: убью!» — сказал Смирнов на допросе.

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#сочи
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Директор филиала «Ставэлектросеть» уволен после инцидента со стриптизёршей
23 декабря 2024, 13:49

Фото: iStock/Andre2013

Корпоратив, посвящённый Дню энергетика, который прошёл 22 декабря, обернулся скандалом для филиала ГУП СК «Ставэлектросеть». В сети появилось видео, на котором стриптизёрша исполняет танец рядом с пьяным сотрудником, что вызвало возмущение у жителей Минеральных Вод. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.
Главным действующим лицом инцидента стал 48-летний Дмитрий Степнов, начальник производственно-технической службы. В результате его выходки директор филиала Сергей Кайшев был вынужден написать заявление об увольнении по собственному желанию. Как стало известно, Кайшев планировал наказать Степнова, однако вместо этого боссы компании приняли решение о его увольнении.

Кайшев признал свою ошибку в том, что не остановил коллегу и не предотвратил инцидент. Он сообщил, что намеревался назначить Степнову исправительные работы без выплат в новогодние праздники, но его предложения не были согласованы руководством.

Жители региона выразили недовольство происходящим на корпоративе, особенно на фоне частых перебоев с электричеством. Последний инцидент произошёл 20 декабря, когда 1500 квартир остались без света из-за поломки фидера. Местные жители считают, что такие выходки неприемлемы в условиях нестабильного энергоснабжения.

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#инцидент
#увольнение
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В Казани подростки избили сверстника из-за одежды
23 декабря 2024, 13:36

Фото: iStock/ mrohana

В Казани подростки избили мальчика. Поводом для потасовки стала его одежда, передал Teлеграм-канал Mash Iptash.
На опубликованном видео несколько подростков в чёрном оттесняют ребенка от дороги. Потом один из них бросил мальчика на землю.

Соседка Лейсан обнаружила ребёнка, он сидел на снегу и плакал. Потерпевший поделился, что к нему стали приставать подростки. Когда ребёнок не смог ответить на вопросы, они избили его, сорвали куртку и шапку.

Лейсан видела подростков уже издалека, из-за этого она не смогла заснять лица. Женщина отметила, что не сориентировалась: не знала, то ли бежать за обидчиками мальчика, то ли одевать ребёнка.

Ранее сообщалось, что жителя Кингисеппа вывезли в лес, раздели и избили. Известно, что между ним и ещё одним мужчиной произошёл конфликт в парикмахерской из-за стрижки.



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На территории бывшего Абаканского завода в Хакасии прогремел взрыв, есть погибшие
Два человека погибли, четверо пострадали при взрыве на бывшем Абаканском заводе
23 декабря 2024, 13:16

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Два человека погибли, ещё четверо пострадали при взрыве на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода. Об этом пресс-служба правительства Хакасии сообщила в беседе с РИА Новости.
Ранее глава республики Валентин Коновалов сообщил, что в понедельник прогремел взрыв на территории бывшего Абаканского завода. Предварительной причиной произошедшего могло стать нарушение техники безопасности.

В настоящее время на месте происшествия по поручению главы Хакасии работает его заместитель Юрий Курлаев.

Спасатели МЧС России и сотрудники правоохранительных органов в настоящее время устанавливают обстоятельства взрыва.

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В Пулково провели повторный досмотр пассажиров и воздушных судов на 11 рейсах
23 декабря 2024, 13:02

Фото: istockphoto / Diy1

В воскресенье вечером в аэропорту «Пулково» был проведен повторный досмотр пассажиров и воздушных судов на 11 рейсах в связи с поступившим сообщением об угрозе безопасности. Об этом сообщает управляющая компания аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы», пишет РИА Новости.
По информации, полученной от ряда СМИ, в связи с проверками были зафиксированы задержки некоторых рейсов. В 23:45 все проверки завершились, и аэропорт возобновил нормальную работу. Меры были предприняты для обеспечения безопасности всех пассажиров и экипажей.

Ранее стало известно, что пилоты самолета Kamaka Air врезались в здание гавайского Гонолулу, потеряв контроль над судном. Речь идет о здании парковки недалеко от городского аэропорта.

До этого на борту Boeing 737–800, выполнявшего рейс из Волгограда в Москву, 13 декабря произошел инцидент. В самолете треснуло лобовое стекло. Несмотря на возникшую непредвиденную ситуацию, командир воздушного судна принял решение продолжить маршрут.

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#инцидент
#меры
#пилоты
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В лесу Москвы обнаружили место языческого обряда с убитыми животными
23 декабря 2024, 12:48

Фото: iStock/ автор

На западе Москвы в Матвеевском лесу обнаружили выложенную из туш животных фигуру, сообщило «Агентство «Москва»» в Телеграм-канале.
Первая часть фигуры состоит из круга куриных туш, а в неё вписан треугольник с телами трёх козлят. Еще посередине круга с трупами животных нашли остатки костра. Снег рядом с фигурой покрыт кровью. Также неподалеку обнаружили гору из хлеба и фруктов, вокруг которой в треугольник выставлены бутылки спиртного. Рядом с мандаринами и яблоками стоят три пластиковых стакана с алкоголем

Уточнялось, что фигуру из туш нашли местные жители. Они рассказали о находке сотрудникам правоохранительных органов. По факту обнаружения загадочного объекта проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Туле полицейские провели операцию, в ходе которой были обнаружены 20 килограммов наркотиков, замаскированных под корм для домашних питомцев марки ROYAL CANIN.

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В Брянске пенсионерка подожгла авто, чтобы подать сигнал «вертолётам ФСБ из Москвы»
В Брянске пенсионерка по требованию мошенников подожгла авто у отделения полиции
23 декабря 2024, 12:46

Фото: iStock/mofles

В Брянске пенсионерка подожгла автомобиль около отделения полиции, чтобы с помощью огня подать сигнал «вертолётам ФСБ из Москвы». Женщина стала жертвой мошенников, пишет Telegram-канал Baza.
Вечером 21 декабря на парковке около Брянского линейного отдела полиции загорелся автомобиль Mitsubishi Carisma 2002 года выпуска. Машина принадлежала помощнику оперативного дежурного. Пожар потушили за 10 минут, после чего задержали поджигательницу. Ей оказалась местная 76-летняя пенсионерка.

На допросе женщина рассказала следователям, что уже несколько дней находится на постоянной связи с «сотрудниками ФСБ из Москвы». Именно они потребовали поджечь автомобиль, чтобы огонь от него якобы увидел экипаж вертолётов с оперативниками из столицы.

За последние несколько дней по всей России произошли десятки случаев поджогов по требованиям мошенников. Так, несколько раз были взорваны фейерверки в отделениях банков и МФЦ.

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Российские военные в отпуске попали в лобовое ДТП в Запорожской области
23 декабря 2024, 12:35

Фото: istockphoto/Anton Novikov

Российские военнослужащие попали в лобовое дорожно-транспортное происшествие в Запорожской области. Один из бойцов вёз на машине группу солдат-отпускников в Рязань.
Рязанец Владимир Пилогеевскй был за рулём «Лады Весты», рассказала изданию «Рязань онлайн» его сестра. Внезапно на участке автотрассы, совершая обгон, на встречную полосу вылетела Kia. Столкновения избежать было невозможно, машины ударились лоб в лоб. От удара двоих пассажиров «Лады» выбросило на проезжую часть. Один из них скончался в машине скорой помощи, не доехав до больницы.

Сам Пилогеевский получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации Бердянской городской больницы. У него раздроблены таз и бедро, сильный ушиб грудной клетки, сотрясение мозга. Потребуется несколько операций, на которые родные сейчас собирают деньги.

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