Стало известно, чем Польша хочет помочь Украине

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Польша готова к наращиванию экспорта электричества Киеву, если Словакия перестанет помогать ему. Об этом пишут обозреватели Bloomberg, ссылаясь на чиновника польской стороны.
По его данным, Варшава в состоянии «увеличить внутреннее производство электроэнергии» в целях «компенсировать любой дисбаланс», который может ждать Украину при таких действиях Словакии.
Перед этим словацкий премьер Роберт Фицо говорил о том, что его страна может прекратить поставки электричества Украине, если та прекратит транзит российского газа.
Ранее в США рассказали, какие неприятности могут ждать Украину после ее отказа от транзита российского голубого топлива. Подробности в нашем материале.
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Перед этим словацкий премьер Роберт Фицо говорил о том, что его страна может прекратить поставки электричества Украине, если та прекратит транзит российского газа.
Ранее в США рассказали, какие неприятности могут ждать Украину после ее отказа от транзита российского голубого топлива. Подробности в нашем материале.
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Никита Кротов