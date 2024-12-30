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В МИД отреагировали на планы Польши построить дорогу к границе с РФ

Захарова отреагировала на планы Польши словами: «Пить уже начали, что ли?»
Фото: istockphoto/ser-alim

Фото: istockphoto/ser-alim

Планы Польши по постройке железной дороги к границе с РФ для быстрой переброски войск высмеяла официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в Telegram-канале. Дипломат задала польской стороне всего лишь один короткий вопрос.
«Пить уже начали, что ли?» — спросила Захарова.
Перед этим стало известно, что Польша собирается в грядущем 2025 году построить дорогу до Калининградской области, чтобы быстро перебросить войска при надобности.



Ранее в Польше заявили о возможности оказать помощь Украине поставками электроэнергии.

Кроме того, словацкий премьер Роберт Фицо рассказал, какие последствия могут ждать Киев при отказе от транзита российского голубого топлива.

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#мария захарова
#новости
Стендап-комика Комиссаренко заочно приговорили в Белоруссии
Суд Минска заочно осудил стендап-комика Комиссаренко на 6 лет колонии
30 декабря 2024, 13:56

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Заочный приговор в шесть лет лишения свободы по делу об оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко вынесли стендап-комику Вячеславу Комиссаренко. Об этом пишет Белта.
«Минский городской суд вынес приговор по делу стендап-комика Вячеслава Комиссаренко, обвиняемого по трем статьям УК», — сказано в материале.
Таким образом юмориста признали виновным в публичном оскорблении первого лица страны, умышленных действиях, возбуждающих социальную вражду и клевете в отношении Лукашенко.

Сам Комиссаренко в настоящее время находится за пределами республики. Белорусский СК открыл уголовное дело в августе этого года, а судебное разбирательство началось 24 декабря.

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#криминал
#уголовное дело
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Кавелашвили рассказал о будущем Грузии
Кавелашвили подтвердил прозападный курс Грузии в первом выступлении
30 декабря 2024, 13:20

Фото: istockphoto/uskarp

Прозападный курс Грузии, нацеленный на евроинтеграцию, подтвердил президент республики Михаил Кавелашвили в рамках своего первого выступления.
«Мы стремимся стать полноправным членом Евросоюза в 2030 году, так как это цивилизованный выбор нашего народа, который закреплен нашей Конституцией», — цитирует политика газета «Взгляд».
Грузинский лидер уверен, что к 2028 году его страна сможет выполнить более чем на 90% условия Соглашения о евроинтеграции, которое заключено в 2014 году.

Кавелашвили заключил, что Тбилиси готов говорить с Европой о членстве в Евросоюзе (ЕС), когда такой диалог предложит ЕС.

Михаил Кавелашвили избран от партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» в середине декабря. Политик набрал 224 голоса из 300 возможных.

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В МИД РФ объяснили присутствие российского спецборта в США
Захарова: присутствие российского спецборта в США связано с ротацией дипломатов
30 декабря 2024, 13:06

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Присутствие спецборта России в Соединенных Штатах связано с ротацией дипломатов, разъяснила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Очередная ротация дипломатов», — пояснила она.
Перед этим стало известно, что российский спецборт, использующийся для перелетов первых лиц страны, находился на американской территории в течение двух дней.

Как сообщили авторы Telegram-канала Baza, ссылаясь на сервис FlightRadar, борт вылетел из Москвы в среду, 25 декабря, позже из Питера полетел в Нью-Йорк, затем в Вашингтон, в Нью-Йорк и в Москву.

Ранее спецбортом пользовался Дмитрий Медведев, Сергей Лавров, а также Сергей Нарышкин. Цели визита спецборта за океан — неизвестны.

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Путин не поздравил глав недружественных к России стран
Путин не поздравил с Новым годом президента США и других недружественных стран
30 декабря 2024, 12:50

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Глава государства Владимир Путин не поздравил с наступающим Новым годом и другими праздниками глав недружественных к России государств. В частности, поздравления не получили президент США Джо Байден, а также представители Великобритании, ФРГ, Франции и другие.
Перед этим в Кремле проинформировали, что Путин направил поздравления лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву, северокорейскому главе Ким Чен Ыну, турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.

Ранее стало известно, что новогоднюю речь российского лидера покажут на медиаэкранах московского транспорта: в метрополитене, электробусах, автобусах и трамваях. Для этого задействуют более 34 тысяч медиаэкранов, по которым пассажиры насладятся советской классикой до и после поздравления Путина.

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Фицо рассказал, к чему приведет бездействие ЕС по решению Киева по газу из РФ
Фицо: игнорирование ЕС решения Украины по газу из РФ вызовет ответные меры
30 декабря 2024, 12:01

Фото: istockphoto/MikeMareen

Если Евросоюз (ЕС) будет и дальше игнорировать решение Киева прекратить транзит российского газа через Украину, это вызовет напряженность и ответные санкции, заявил словацкий премьер Роберт Фицо в открытом письме Еврокомиссии и Евросовету.
«Молчаливое согласие с односторонним решением украинского президента является абсолютно иррациональным и неправильным и будет вести к напряжению и взаимным мерам», — заявил политик.

Перед этим стало известно, что Словакия может перестать поставлять Киеву электричество в ответ на его решение отказаться от транзита российского газа. Однако Польша в этом случае согласна нарастить экспорт электроэнергии украинской стороне.

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Путин починил часы с помощью ручки на саммите ЕАЭС
Путин самостоятельно отремонтировал часы с помощью ручки на саммите ЕАЭС
30 декабря 2024, 10:46

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин во время заседания Евразийского экономического союза (ЕАЭС) починил свои часы с помощью ручки. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
По словам журналиста, в процессе заседания невозможно было не обратить внимание, что у российского лидера есть проблема с креплением часов. Отмечается, что Путин использовал ручку для их починки. Параллельно с этим президент следил за экраном, где выступал иностранный участник встречи.




Напомним, глава российского государства Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составе, где обсудил актуальные вопросы деятельности саммита, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка.

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Полиция Финляндии нашла след от якоря на месте повреждения кабеля EstLink 2
Финская полиция обнаружила след от якоря вблизи поврежденного кабеля EstLink 2
30 декабря 2024, 09:25

Фото: iStock/naumoid

Центральная криминальная полиция Финляндии обнаружила на дне Финского залива в месте повреждения электрокабеля EstLink 2 след от якоря. Соответствующие данные опубликованы на сайте ведомства.
По словам руководителя расследования, благодаря подводным работам был обнаружен «волочащийся след на морском дне от начала и до конца». Уточняется, что его протяженность составляет десятки километров.

В настоящее время правоохранители не нашли место, где оторвался якорь.

Напомним, 26 декабря произошло аварийное отключение подводной линии электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией. Финская погранслужба задержала танкер Eagle S под флагом Островов Кука, который мог якорем повредить кабель. Также Финляндия обвиняет в произошедшем Россию, так как на этом судне якобы перевозились российские энергоресурсы.

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#финляндия
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Байден объявил 9 января 2025 года днём национального траура из-за смерти Картера
30 декабря 2024, 08:47

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

Президент США Джо Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура в связи с кончиной экс-президента Джимми Картера. Информация следует из заявления, которое опубликовано на сайте Белого дома.
Уточняется, что действующий американский лидер призвал граждан США собраться в местах отправления культа, чтобы отдать дань памяти Картеру. Байден также постановил приспустить все флаги Соединенных Штатов в государственных учреждениях на территории страны и за ее пределами на 30 дней.

Напомним, Джимми Картер стал 39-м президентом США от Демократической партии в 1977 году и находился на посту до 1981 года. Картер также является лауреатом Нобелевской премии мира 2002 года.

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Посол Маслов: Афины в случае отказа от российского газа должны «раскошелиться»
30 декабря 2024, 08:16

Фото: iStock/NiseriN

Власти Греции в случае отказа от российского газа по политическим соображениям должны быть готовы «раскошелиться». Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол России в Афинах Андрей Маслов.
Напомним, Соединенные Штаты поставили перед Европой задачу отказаться от российских энергоресурсов к 2027 году. Ради этого в Александруполисе был построен и три месяца назад введен в эксплуатацию СПГ-терминал.

По мнению посла, Греция попыталась заменить российские поставки более дорогостоящим СПГ из других государств, однако это обернулось взрывным ростом цен на топливо. Маслов подчеркнул, что граждане страны были вынуждены оплачивать непомерные счета за газ и электричество.

Дипломат отметил, что на российский газ в энергобалансе Греции в текущем году приходилось примерно 60%, но при этом Маслов не исключил, то Афины к 2027 году все же перестанут закупать газ у РФ.

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