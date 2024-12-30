В МИД отреагировали на планы Польши построить дорогу к границе с РФ

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Планы Польши по постройке железной дороги к границе с РФ для быстрой переброски войск высмеяла официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в Telegram-канале. Дипломат задала польской стороне всего лишь один короткий вопрос.
«Пить уже начали, что ли?» — спросила Захарова.Перед этим стало известно, что Польша собирается в грядущем 2025 году построить дорогу до Калининградской области, чтобы быстро перебросить войска при надобности.
Ранее в Польше заявили о возможности оказать помощь Украине поставками электроэнергии.
Кроме того, словацкий премьер Роберт Фицо рассказал, какие последствия могут ждать Киев при отказе от транзита российского голубого топлива.
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