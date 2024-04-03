Полиция провела обыски дома и на работе у самарской чиновницы Щербачёвой

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Сотрудники полиции провели обыски дома и на рабочем месте у влиятельной самарской чиновницы — главы областного департамента внешних связей Веры Щербачёвой. Поводом стало возбуждённое в её отношении уголовное дело о мошенничестве.
Должность, на которую Анну приняли, подразумевает чёткие квалификационные требования: наличие профильного образования и опыт работы. Ничего этого у студентки, конечно, нет. По оценке следствия, ущерб бюджету составил 535 тысяч рублей, которые Алексеева получила в качестве зарплаты. Уволилась она сразу же после проверки, которую инициировал Хинштейн осенью прошлого года, по итогам которой было возбуждено уголовное дело. Следствие по нему продолжается.
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