Полиция проверит мэра Лондона из-за билетов на концерт Тэйлор Свифт

Тэйлор Свифт (Фото: соцсети)
В Великобритании Служба мониторинга администрации Большого Лондона собирается провести проверку по факту покупки билетов на концерт Тейлор Свифт мэром Лондона Садиком Ханом, сообщила газета Standard.
Расследование организуют, чтобы выяснить, был ли Садик Хан в должной степени осторожен при приобретении билетов. В деле будут фигурировать шесть билетов на концерт Тэйлор Свифт, проходивший в столице Великобритании еще летом 2024 года. Общая стоимость билетов составила три тысячи фунтов стерлингов.
Отмечалось, что сам мэр Лондона купил их у продюсерской компании LS Events, выступавшей в качестве подрядчика.
Обвинения в адрес Хана поступили от политика Сьюзан Холл. В прошлом году она участвовала в выборах на пост мэра столицы великобритании, но проиграла. Политик подавала порядка четырех жалоб на Садика Хана. Примечательно,что Служба мониторинга отклонила три.
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Отмечалось, что сам мэр Лондона купил их у продюсерской компании LS Events, выступавшей в качестве подрядчика.
Обвинения в адрес Хана поступили от политика Сьюзан Холл. В прошлом году она участвовала в выборах на пост мэра столицы великобритании, но проиграла. Политик подавала порядка четырех жалоб на Садика Хана. Примечательно,что Служба мониторинга отклонила три.
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Ольга Енгалычева