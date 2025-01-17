Российский актер Юра Борисов стал лицом банка спермы в США

Юра Борисов (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Фотография актера из России Юры Борисова, который стал знаменитым в США после премьеры фильма «Анора», появилась в рекламе местного банка спермы. Кадрами с улиц Лос-Анджелеса поделились пользователи социальной сети X.
На видео показали рекламный баннер банка спермы Cryobank — на нем изображен Юра Борисов. Отмечалось, текст на плакате призывает пользоваться услугами компании, если женщины хотят, чтобы их малыш «выглядел как Юра Борисов».
Знает ли сам Юра Борисов, что его фотографию использовали в рекламе банка спермы, неизвестно, как и сколько еще таких баннеров есть в городе.
Юра Борисов (Фото: соцсети)
Ранее сообщалось, что российский актёр Юра Борисов из подмосковного Реутова стал номинантом Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. Он может получить награду в категории «Лучший актер второго плана» за работу в фильме «Анора».
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«Хочешь, чтобы твой ребенок выглядел как Юра Борисов из «Аноры»? Мы здесь, чтобы помочь тебе!» — написано на плакате.
Знает ли сам Юра Борисов, что его фотографию использовали в рекламе банка спермы, неизвестно, как и сколько еще таких баннеров есть в городе.
Юра Борисов (Фото: соцсети)
Ранее сообщалось, что российский актёр Юра Борисов из подмосковного Реутова стал номинантом Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. Он может получить награду в категории «Лучший актер второго плана» за работу в фильме «Анора».
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Ольга Енгалычева