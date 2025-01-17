Шеф-повар Шмаков из Москвы отсудил у Андрея Макаревича* товарный знак «Смак»

Андрей Макаревич (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)
Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака «Смак» музыканта Андрея Макаревича*, сообщил «РБК Вино».
Отмечалось, что московский шеф-повар Андрей Шмаков совместно с компанией «Шмак» подал в суд на «Смак» из-за товарного знака. Мужчина планировал зарегистрировать свой бренд «Шмак», но у него не получалось это сделать из-за созвучного названия. Тогда ресторатор решил подать иск.
Московский суд по интеллектуальным правам удовлетворил иск компании «Шмак» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Смак».
Уточнялось, что Андрей Макаревич* — бенефициар продюсерской компании «Самый смак» в базе СПАРК. Шмаков же обратил внимание, что не хотел использовать слово «Смак». В суд он обратился лишь из-за того, что ему не позволяли зарегистрировать торговую марку «Шмак».
Ресторатор подчеркнул, что с удовольствием смотрел шоу с Макаревичем* в роли ведущего.
Пресс-секретарь Андрея Макаревича* Антон Чернин в беседе с прессой рассказал, что артист больше не имеет отношения к компании «Смак», ею занимаются совсем иные люди.
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*Признан в РФ иноагентом.
Московский суд по интеллектуальным правам удовлетворил иск компании «Шмак» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Смак».
Уточнялось, что Андрей Макаревич* — бенефициар продюсерской компании «Самый смак» в базе СПАРК. Шмаков же обратил внимание, что не хотел использовать слово «Смак». В суд он обратился лишь из-за того, что ему не позволяли зарегистрировать торговую марку «Шмак».
Ресторатор подчеркнул, что с удовольствием смотрел шоу с Макаревичем* в роли ведущего.
Пресс-секретарь Андрея Макаревича* Антон Чернин в беседе с прессой рассказал, что артист больше не имеет отношения к компании «Смак», ею занимаются совсем иные люди.
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*Признан в РФ иноагентом.
Ольга Енгалычева