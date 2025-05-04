Полиция проверяет сообщение о нападении на Надежду Кадышеву в Иваново

В народном календаре 5 мая — день Лукьяна Ветрогона. Праздник получил такое название, потому что в этот день часто бывают резкие порывы ветра и неустойчивая весенняя погода. Православные христиане почитают память Святого евангелиста апостола Луку. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».