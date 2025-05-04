Полиция проверяет сообщение о нападении на Надежду Кадышеву в Иваново

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В Иваново полиция проверяет сообщение о нападении девушки на певицу после концерта. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале, не указав имени исполнительницы.
Позднее РИА Новости сообщили в правоохранительных органах, что речь идёт о происшествии с народной артисткой России Надеждой Кадышевой.
Волк подчеркнула, что сотрудники МВД России по Ивановской области проводят проверку по сообщению о нападении на артистку после окончания концерта.
Она отметила, что заявление о нападении неизвестной на певицу поступило 30 апреля в ОМВД России по Ленинскому району города Иваново. Тогда нарушительница была задержана и доставлена с отдел полиции.
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Волк подчеркнула, что сотрудники МВД России по Ивановской области проводят проверку по сообщению о нападении на артистку после окончания концерта.
Она отметила, что заявление о нападении неизвестной на певицу поступило 30 апреля в ОМВД России по Ленинскому району города Иваново. Тогда нарушительница была задержана и доставлена с отдел полиции.
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Анастасия Чинкова