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«Я просто часть схемы»: новая жертва сына Надежды Кадышевой раскрыла их семейные тайны. За счет чего живет знаменитая чета

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/ Станислав Жданов)

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/ Станислав Жданов)

После того, как бывшая невестка Надежды Кадешевой Габриелла раскрыла подробности своей жизни с Григорием Костюком, несколько других женщин тоже решились рассказать свои истории. Про пострадавшую Дарью читайте в материале «Радио 1».

Новая жертва сына Надежды Кадышевой

Дарья Де Батс (в девичестве Рывкина), выпускница МГУ, владелица маркетингового агентства и бывшая девушка Костюка. Она утверждает, что на фоне мимолётных отношений одолжила ему миллионы рублей, которые он отказывается возвращать.

Дарья Де Батс (Фото: Instagram*/dashamegusta)

Дарья познакомилась с Григорием более шести лет назад в доме своих родителей — его привели «уважаемые люди». Уже тогда он начал настойчиво проявлять интерес, несмотря на то, что Дарья была замужем. После развода, вернувшись в Москву, она оказалась в уязвимом состоянии — осталась одна с ребёнком. Именно в этот момент Костюк начал активно ухаживать за ней.

«Мне было плохо, а он оказался рядом. Я решила: ну почему бы и нет. Это было в декабре 2023 года. Мы начали встречаться, но роман быстро угас. Уже через месяц никакой близости не было», — рассказывает Дарья.


Задолжал миллионы

Спустя всего три недели после начала отношений Костюк попросил занять 1,5 миллиона рублей якобы на зарплаты сотрудникам. Дарья, доверяя ему как давнему знакомому, передала деньги наличными, без каких-либо документов. Затем были новые просьбы: на поездку в Оман, аренду люксовых автомобилей, нужды театра. Всего Дарья передала ему около 20 миллионов рублей, из которых он вернул лишь около 10. Остальное — до сих пор в «подвешенном» состоянии.

Дарья не только вкладывала деньги, но и помогала продвигать театр «Золотое кольцо» и саму Надежду Кадышеву. Она подключила свои связи, PR-агентство, организовывала мероприятия, вела соцсети. Всё — бесплатно, на энтузиазме.

Надежда Кадышева и ее сын Григорий Костюк (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

По её наблюдениям, театр давно стал инструментом сбора денег под видом культурного проекта. Зарплаты артистам не выплачиваются, долги по налогам растут, здание заложено банку за 180 миллионов. В грантах они не участвуют, потому что «за них нужно работать». Дарья даже предлагала продать здание и построить на его месте жильё — привела инвесторов, устроила экспертизу. Но сделка не состоялась. Как оказалось, разговоры о продаже идут уже семь лет, и реальных действий никто предпринимать не собирается.

Дарья уверяет, что семья Костюка — искусные манипуляторы. Кадышева сначала одобряла отношения сына с Дарьей, называла её «мечтой». Но позже выяснилось, что такие же слова говорились и другим женщинам.

«Это игра. Они играют роли. Мне казалось, что я им помогаю, поднимаю театр, спасаю ситуацию. А потом поняла — я просто часть схемы».
Несмотря на обилие доказательств, официально вернуть деньги пока не удалось. Дарья обращалась в полицию, писала заявление, предоставляла переписку, где Костюк признаёт долги. Но он на допросе заявил, что ничего не должен, а Дарья якобы просто «мстит из-за разбитого сердца».

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Сейчас у Дарьи на руках список пострадавших от действий Костюка — по её оценке, общий долг перед разными людьми может достигать полумиллиарда рублей.

Эта история — не просто личная трагедия, а потенциальная схема, охватывающая бизнес, семью и культуру. И пока всё это продолжается, за кулисами театра «Золотое кольцо» остаются не сцена и аплодисменты, а миллионные долги.

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«Я буду королевой, а Ариша — принцессой»: Анастасия Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе дочери
Анастасия Волочкова заявила, что свадьба ее дочери пройдет в закрытом формате
22 апреля 2025, 12:11

Анастасия Волочкова (Фото: Телеграм @volochkova_anastasiya)

Анастасия Волочкова заявила, что на свадьбу ее дочери придут 25-30 человек. Балерина подчеркнула, что торжество пройдет в закрытом формате.
Свадьба единственной дочери балерины Ариадны пройдет 26 апреля в Санкт-Петербурге. Организацией мероприятия занялась Волочкова: она арендовала особняк Мясникова, а еще уточнила, что мероприятие пройдет в золотом тронном зале поместья. В разговоре с VOICE Анастасия рассказала, что журналисты не будут допущены на церемонию бракосочетания.

Все дело в том, что невеста не любит чрезмерное внимание прессы.

«Но с журналистами я пообщаюсь где-то с 3.30, в 4 начинается сбор гостей в субботу», — призналась Волочкова.

Балерина сообщила, что Ариадна захотела сделать свадьбу в стиле Гэтсби. По словам Анастасии, для нее и для дочки платья будут сшиты на заказ.

«Платье для Ариши шьет Ира Волкова, моя портниха и дизайнер всех моих балетных костюмов и пачек, в которых я танцевала в Мариинском театре и в Большом. Она же шила Арише платье на выпускной. Тоже очень красивое было платье. Мое платье будет шить дизайнер Анна Керимова, оно тоже очень красивое. Я буду королевой, а Ариша — принцессой», — отметила Волочкова.

Анастасия уточнила, что на торжестве будут лишь друзья семьи.

«Убранство будет очень красивое в зале. Будут очень красиво украшены столы и лестница парадная», — рассказала балерина.

Со слов Волочковой, как раз у лестницы можно будет побеседовать с прессой. Анастасия выразила надежду, что Ариадна не откажется общаться с журналистами.

«Она вообще этого не любит. Просто, когда в Москве проходят мои мероприятия, я всегда вправе полностью всё контролировать, организовывать, накрывать для вас столы. А здесь это не моё пространство, поэтому будет более закрытый формат», — добавила балерина.

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«Они треплют нервы»: семья Нонны Мордюковой продолжает воевать за наследство актрисы спустя 16 лет после её смерти
Певец Юлиан: семья Нонны Мордюковой 16 лет воюет за её квартиру в Москве
22 апреля 2025, 12:07

Нонна Мордюкова (фото: РИА Новости)

Знаменитая советская актриса Нонна Мордюкова скончалась в 2008 году, однако споры из-за наследства в семье продолжаются до сих пор. Певец Юлиян рассказал в беседе с «Абзацем» о судьбе имущества артистки.
Перед смертью звезда фильма «Родня» составила завещание, согласно которому её трёхкомнатная квартира в столичном районе Крылатское отошла к её сестре Наталье Катаевой, которой не стало в 2022 году. После этого, по словам другой сестры актрисы Людмилы, недвижимость «захватили» её племянницы Елена и Юлия.

«Квартиру Нонны фактически захватили мои племянницы. Одна их них – дочь нашей сестры Татьяны, другая – дочь нашего брата, генерала КГБ. Они поменяли там замки, вынесли мебель и имущество Нонны. Оно просто пропало, и племянницам всё сошло с рук. Если бы я была в Москве, я бы не позволила это сделать», – поделилась сестра Мордюковой.
Однако вскоре муж одной из племянниц выкупил квартиру, а в 2024 году о своих правах на недвижимость внезапно заявил младший внук звезды Владимир. Близкий друг семьи, исполнитель Юлиан, убеждён, что невестка и внук Нонны Мордюковой не вправе претендовать на её имущество.

«По закону квартира принадлежит Юле и никто, кроме неё, не может там ни на что претендовать. На неё вечно наезжают. А что касается этих людей (Владимира и его матери – прим. ред), то они просто до сих пор треплют нервы. Ходят по ток-шоу и сотрясают воздух. Это просто смешно!», – возмутился певец.
Напомним, что у Мордюковой были свои причины не оставлять ничего в наследство младшему внуку. Её единственный сын Владимир умер в возрасте 40 лет, оставив двоих детей. После смерти наследника актриса посчитала его жену, Наталью Егорову, причастной к его смерти, поэтому не оставила ничего её сыну.

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#наследство
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Валя Карнавал ответила на обвинения в ненависти к казахам
22 апреля 2025, 11:57

Валя Карнавал (фото: Instagram* @karna.val)

Блогер Валя Карнавал прокомментировала обвинения в ненависти к казахам. Об этом пишет издание Super в своём Telegram-канале.
В Сети завирусилось видео про съёмки одного из клипов Карнавал, которые проходили в Казахстане в прошлом году. Анонимный источник рассказал. что блогер якобы выгнала всех казахов с площадки и устроила истерику из-за того, что они не умеют работать.

«Это полнейшая ложь, бред, клевета и провокация. Более того, я хочу вам сказать о том, что я осталась под огромнейшим впечатлением от работы с ребятами из Казахстана. <…> Не верьте, пожалуйста, в чушь и бред, который распространяют про меня на просторах Интернета, дабы очернить и опорочить моё имя», – ответила на обвинения Валя в своём Telegram-канале.
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«Константин Юрич без пяти минут на вылете»: психолог Степанова заявила о скором разводе Собчак и Богомолова
Психолог Степанова заявила о разводе Собчак и Богомолова
22 апреля 2025, 11:55

Ксения Собчак и Константин Богомолов (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Популярный психолог Вероника Степанова уверена, что Ксения Собчак и Константин Богомолов в скором времени объявят о разрыве отношений. Предпосылки к этому звезда соцсетей нашла в публикации журналистки.
На днях Собчак отправилась в экзотическое путешествие в Руанду. Правда компанию ей составил не супруг, а телеведущая Екатерина Андреева. В этом решении Степанова разглядела проблемы в браке режиссёра и телезвезды.
Вероника Степанова (фото: Telegram @veronikastepanova20011)

Собчак вышла на связь с поклонниками и рассказала, что получает множество вопросов о том, где же сейчас находится Богомолов. Журналистка решила в шутливой форме ответить на надоевшие расспросы и представила Константином своего гида. Интернет-психолог после этого объявила, что Ксения находится на пути к разводу, раз уже открыто шутит в адрес мужа.

«Константин Юрич очевидно без пяти минут на вылете, раз в ход пошли суровые шутки. И ведь что характерно, для взрослой семейной жизни, куда лучше бы сгодился Максимка (речь о бывшем муже Собчак Максиме Виторгане – прим. ред): верный, дипломатичный, уютный, лёгкий, весёлый, и к тому же есть общий ребенок. Согласитесь, ну полная противоположность Костянычу (сохранены авторские орфография и пунктуация – прим. ред)», – язвительно заявила Степанова в личном блоге.
К слову, это уже не первый раз, когда Степанова прогнозирует скорый развод Собчак и Богомолова. Психолог убеждена, что журналистка по натуре является хищницей, а значит в скором времени ей надоест «правильный» образ мужа-семьянина и она отправится на поиски новой любви.

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Звезде сериала «Ивановы-Ивановы» Алексею Лукину 26 лет: как он стал актером без образования и почему скрывает любимую
22 апреля 2025, 11:53

Алексей Лукин (фото: Instagram* @ lesha_lukin)

Возможно, имя Алексея Лукина, российского актёра, пока не на слуху у широкой публики, но его персонажи Иван Иванов в сериале «Ивановы-Ивановы» и Степан в «Казачке» уже завоевали сердца многих зрителей. Сегодня артисту исполняется 26 лет. О его карьере и личной жизни — в материале «Радио 1».

Актером быть не собирался


Алексей Лукин появился на свет 22 апреля 1999 года в Москве. Впоследствии он вместе с родителями перебрался в Сергиев Посад. Алексей — старший ребёнок в семье, у него есть ещё трое братьев и сестёр: Влада, Матвей и Елисей.

Родители Алексея не творческие люди, мама работает в больнице, а папа имеет небольшой собственный бизнес. В детстве и Лукин не собирался становиться актёром. Он долгое время занимался футболом и мечтал о спортивной карьере.

Алексей и Влада Лукины (фото: Instagram* @ lesha_lukin)

В отличие от брата, его сестра Влада увлекалась театром и посещала актерские курсы. Однажды Алексей попал с сестрой на съёмки рекламы «Доширака», где приметили внешность будущего актера и попросили сыграть роль.

Эта съемка изменила всё. Лукину понравилось присутствовать в кадре, и появилась новая мечта — работа в кино. С 2010 года Алексей обучался актёрскому мастерству, сценической речи и пластике в Агентстве President Kids. Через два года перешел на актерские курсы в Государственный клуб «Современник». В 2016 году Лукин стал студентом ГИТИСа, выбрав специальность «актерское искусство».

Параллельно с учебой Алексей Лукин снималась в рекламе и эпизодических ролях в кино.

Работа в кино


Алексей Лукин (фото: Instagram* @ lesha_lukin)

Алексей Лукин начал свою карьеру в кино в 2012 году, когда ему было 13 лет. Он сыграл эпизодическую роль в сериале «Второе дыхание». Позже были незначительные роли в «Дело врачей», «Прокурорская проверка», «Чемпионы», «Призрак», «Сводные судьбы» и многие другие.

Первая главная роль досталась актеру в сериале «Ивановы-Ивановы». Съемки начались, когда Лукин уже учился в ГИТИСе, и ввиду большой занятости на площадке Алексей был вынужден бросить учебу. На этом настоял Виталий Шляппо, продюсер «Ивановых-Ивановых».

«Он мне сказал: «Ты понимаешь, что надо из института уходить?». Я сказал: «Да, я уйду». Просто выскочило «Да, я уйду». Не думал, что буду уходить, но получилось так», — рассказывал Лукин в интервью для Fametime FM.

Благодаря участию в этом проекте, Алексей стал известен по всей стране, а режиссёры обратили внимание на его талант. За «Ивановыми-Ивановами» последовал сериал «Контакт», в исторический фильм «Пётр I: Последний царь и первый император» и комедийный фильм «Казачок».

Сейчас фильмография Лукина насчитывает более 30 работ. Актер планирует продолжить учебу, но на это пока просто не хватает времени.

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Личная жизнь


Алексей Лукин (фото: Instagram* @ lesha_lukin)

Алексей Лукин предпочитает не рассказывать о подробностях личной жизни. В одном из своих интервью актёр рассказал, что уже несколько лет он состоит в отношениях с девушкой, с которой познакомился в социальных сетях. При этом он не раскрывает её имя и не показывает совместные фотографии.

«Больше всего мне понравилось то, что она не видела никаких сериалов с моим участием и не знала обо мне», — делился актер.

Как сейчас живет актер?


Алексей Лукин (фото: Instagram* @ lesha_lukin)

Алексей Лукин продолжает творческую деятельность. В 2023 году актёр вместе с отцом Владиславом стал участником десятого юбилейного сезона реалити-шоу «Последний герой», которое транслировалось на телеканале «ТВ-3». Лукин стал победителем этого шоу.

В 2025 году Алексей Лукин примет участие в работе над тремя проектами: «Хрущёвский синдром: пора взрослеть», «Казачок-2» и «Этерна». Актер много трудится, и, несмотря на то, что он виртуозно играет мальчиков-мажоров, сам он таковым не является. Алексей знает цену деньгам и умело с ними обращается. Он уверен, что это из-за воспитания в многодетной семье.

«Даже если у меня будут большие деньги, то не куплю вещь за 100 тысяч рублей. Я, наверное, так воспитан. Мы многодетные и имеем немного другой подход к деньгам», — цитирует Лукина kp.ru.

Артист также поделился, что его доходы не столь велики, как может показаться. Все свои заработки он откладывает на приобретение квартиры в столице.

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