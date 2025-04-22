«Я просто часть схемы»: новая жертва сына Надежды Кадышевой раскрыла их семейные тайны. За счет чего живет знаменитая чета

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/ Станислав Жданов)
После того, как бывшая невестка Надежды Кадешевой Габриелла раскрыла подробности своей жизни с Григорием Костюком, несколько других женщин тоже решились рассказать свои истории. Про пострадавшую Дарью читайте в материале «Радио 1».
Новая жертва сына Надежды КадышевойДарья Де Батс (в девичестве Рывкина), выпускница МГУ, владелица маркетингового агентства и бывшая девушка Костюка. Она утверждает, что на фоне мимолётных отношений одолжила ему миллионы рублей, которые он отказывается возвращать.
Дарья Де Батс (Фото: Instagram*/dashamegusta)
Дарья познакомилась с Григорием более шести лет назад в доме своих родителей — его привели «уважаемые люди». Уже тогда он начал настойчиво проявлять интерес, несмотря на то, что Дарья была замужем. После развода, вернувшись в Москву, она оказалась в уязвимом состоянии — осталась одна с ребёнком. Именно в этот момент Костюк начал активно ухаживать за ней.
«Мне было плохо, а он оказался рядом. Я решила: ну почему бы и нет. Это было в декабре 2023 года. Мы начали встречаться, но роман быстро угас. Уже через месяц никакой близости не было», — рассказывает Дарья.
Задолжал миллионыСпустя всего три недели после начала отношений Костюк попросил занять 1,5 миллиона рублей якобы на зарплаты сотрудникам. Дарья, доверяя ему как давнему знакомому, передала деньги наличными, без каких-либо документов. Затем были новые просьбы: на поездку в Оман, аренду люксовых автомобилей, нужды театра. Всего Дарья передала ему около 20 миллионов рублей, из которых он вернул лишь около 10. Остальное — до сих пор в «подвешенном» состоянии.
Дарья не только вкладывала деньги, но и помогала продвигать театр «Золотое кольцо» и саму Надежду Кадышеву. Она подключила свои связи, PR-агентство, организовывала мероприятия, вела соцсети. Всё — бесплатно, на энтузиазме.
Надежда Кадышева и ее сын Григорий Костюк (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
По её наблюдениям, театр давно стал инструментом сбора денег под видом культурного проекта. Зарплаты артистам не выплачиваются, долги по налогам растут, здание заложено банку за 180 миллионов. В грантах они не участвуют, потому что «за них нужно работать». Дарья даже предлагала продать здание и построить на его месте жильё — привела инвесторов, устроила экспертизу. Но сделка не состоялась. Как оказалось, разговоры о продаже идут уже семь лет, и реальных действий никто предпринимать не собирается.
Дарья уверяет, что семья Костюка — искусные манипуляторы. Кадышева сначала одобряла отношения сына с Дарьей, называла её «мечтой». Но позже выяснилось, что такие же слова говорились и другим женщинам.
«Это игра. Они играют роли. Мне казалось, что я им помогаю, поднимаю театр, спасаю ситуацию. А потом поняла — я просто часть схемы».Несмотря на обилие доказательств, официально вернуть деньги пока не удалось. Дарья обращалась в полицию, писала заявление, предоставляла переписку, где Костюк признаёт долги. Но он на допросе заявил, что ничего не должен, а Дарья якобы просто «мстит из-за разбитого сердца».
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Сейчас у Дарьи на руках список пострадавших от действий Костюка — по её оценке, общий долг перед разными людьми может достигать полумиллиарда рублей.
Эта история — не просто личная трагедия, а потенциальная схема, охватывающая бизнес, семью и культуру. И пока всё это продолжается, за кулисами театра «Золотое кольцо» остаются не сцена и аплодисменты, а миллионные долги.
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