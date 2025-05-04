Закричала, забежала на сцену и схватила за шею: на Надежду Кадышеву напала девушка после концерта Иванове

Надежда Кадышева (Фото: Инстаграм* @kadyshevanadezda)
После концерта в Иванове на народную артистку России Надежду Кадышеву напала одна из поклонниц, сообщил Телеграм-канал Mash.
30 апреля солистка ансамбля «Золотое кольцо» вышла на сцену ивановского музыкального театра. Кадышева выступила, поклонилась, а следом за ней закрылся занавес. Тогда на сцену вдруг выбежала одна из фанаток артистки.
Девушка прокричала что-то невнятное, забежала за закрытый занавес и схватила певицу за шею. Охрана зала оперативно передала поклонницу полиции, а артистке вызвали врача. К счастью, Кадышева не пострадала.
Очевидцы отметили, что рядом с напавшей на исполнительницу девушкой на протяжении всего мероприятия находился мужчина в кепке. Молодой человек о чем-то общался с ней, похоже, давал ей какие-то инструкции и указания.
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Девушка прокричала что-то невнятное, забежала за закрытый занавес и схватила певицу за шею. Охрана зала оперативно передала поклонницу полиции, а артистке вызвали врача. К счастью, Кадышева не пострадала.
Очевидцы отметили, что рядом с напавшей на исполнительницу девушкой на протяжении всего мероприятия находился мужчина в кепке. Молодой человек о чем-то общался с ней, похоже, давал ей какие-то инструкции и указания.
«Сейчас здоровью Надежды Никитичны ничего не угрожает, она вместе с семьёй. К сожалению, мы вынуждены пересмотреть меры безопасности и контакта со зрительским залом в связи с инцидентом», — обратили внимание представители солистки ансамбля.
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Ольга Енгалычева